GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek gelir elde ettiği halde aldığı maaş hakkında beyanname vermeyen mükellefleri mercek altına aldı. Bildirimde bulunmayanlara resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Vergi cezası almamak için son uyarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin beyan süresinin 7 Nisan’da sona ermesinin ardından, yüksek gelirli mükellefler için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yapılan kontrollerde, 3 milyon TL’nin üzerinde maaş geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen binlerce kişi tespit edildi. Beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere, GİB tarafından resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Denetim kapsamında özellikle tek işverenden yüksek maaş alanlar kadar, birden fazla işverenden toplam 230 bin TL’nin üzerinde gelir sağlayanlar da mercek altına alındı.
VERGİ CEZASINDAN KURTULMANIN TEK YOLU
Gelir beyanını zamanında yapmayan ancak ceza almadan yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen mükellefler için "pişmanlık" hükümleri devrede. Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi cezası ödememek için pişmanlıkla başvuru yapılması yeterli.
PİŞMANLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pişmanlık başvurusu, ikamet edilen ilçedeki vergi dairesine dilekçeyle yapılabileceği gibi, GİB’in Hazır Beyan Sistemi üzerinden “pişmanlık” seçeneği işaretlenerek dijital ortamdan da gerçekleştirilebiliyor.
SADECE VERGİ VE GECİKME ZAMMI ÖDENİYOR
Pişmanlık başvurusu yapan mükellefler, yalnızca gelirleri üzerinden hesaplanan vergiyi ve her ay için yüzde 4,5 oranında uygulanan pişmanlık zammını (gecikme faizini) ödüyor. Vergi cezası ise uygulanmıyor. Gecikme faizi, 7 Nisan’dan sonraki her ay için geçerli oluyor.
81 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! EV EV TESPİT EDİLİYOR
Yetkililer, yüksek gelir elde eden ancak beyanname vermeyen vatandaşların, cezai işlemlerle karşılaşmamak için tebligat beklemeden pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyor. Bu şekilde vergi cezası riski ortadan kalkarken, sadece faizli vergi borcu ödenerek dosya kapatılmış oluyor.