GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek

SADECE VERGİ VE GECİKME ZAMMI ÖDENİYOR

Pişmanlık başvurusu yapan mükellefler, yalnızca gelirleri üzerinden hesaplanan vergiyi ve her ay için yüzde 4,5 oranında uygulanan pişmanlık zammını (gecikme faizini) ödüyor. Vergi cezası ise uygulanmıyor. Gecikme faizi, 7 Nisan’dan sonraki her ay için geçerli oluyor.

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Yetkililer, yüksek gelir elde eden ancak beyanname vermeyen vatandaşların, cezai işlemlerle karşılaşmamak için tebligat beklemeden pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyor. Bu şekilde vergi cezası riski ortadan kalkarken, sadece faizli vergi borcu ödenerek dosya kapatılmış oluyor.