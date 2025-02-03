Getir'de Büyük Kriz! En Tepe İsim Apar Topar Görevden Alındı

MUBADALA İLE KURUCULAR ARASINDA ÇATIŞMA

Şirketin en büyük hissedarı konumundaki Abu Dabi merkezli yatırım fonu Mubadala, geçen ay genel kurulda kurucu ortaklar aleyhine olan yeniden yapılandırma planını kabul ettirmişti. Nazım Salur ve diğer kurucu ortaklar, bu plana karşı çıkmıştı.

Gültakan’ın Mubadala’dan tam destek gördüğünü belirtti. Ancak Getir ve Mubadala konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, kurucu ortaklara ise ulaşılamadığı ifade edildi.