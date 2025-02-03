Getir'de Büyük Kriz! En Tepe İsim Apar Topar Görevden Alındı
Hızlı teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden Getir’de yönetim krizi derinleşiyor. Şirketin Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan’ın görevine son verildi. Yeniden yapılanma sürecinde ortaklar ve kurucular arasında yaşanan gerilim, üst yönetimi de etkiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Görevden alınmasına ilişkin Reuters’a konuşan Batuhan Gültakan, kararın gerekçesiz alındığını öne sürdü. Gültakan, “Geçen hafta Getir kurucusu Nazım Salur’un oğullarından oluşan Türkiye yönetim kurulu, görevime hiçbir gerekçe göstermeden son verdi” ifadelerini kullandı.
MUBADALA İLE KURUCULAR ARASINDA ÇATIŞMA
Şirketin en büyük hissedarı konumundaki Abu Dabi merkezli yatırım fonu Mubadala, geçen ay genel kurulda kurucu ortaklar aleyhine olan yeniden yapılandırma planını kabul ettirmişti. Nazım Salur ve diğer kurucu ortaklar, bu plana karşı çıkmıştı.
Gültakan’ın Mubadala’dan tam destek gördüğünü belirtti. Ancak Getir ve Mubadala konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, kurucu ortaklara ise ulaşılamadığı ifade edildi.
GETİR’DE ZORLU DÖNEM
2015 yılında Getir’de çalışmaya başlayan ve yedi yıl sonra CEO’luk görevine getirilen Gültakan’ın ani şekilde görevden alınması, şirketin içindeki yönetim çatışmalarını gözler önüne serdi.
Bir dönem piyasa değeri 10 milyar doları aşan Getir, tüketici talebindeki düşüş nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Geçen yıl yurtdışı operasyonlarını sonlandıran şirket, ortaklar arasında uzun süren müzakerelerin ardından yeniden yapılanma kararı almıştı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Haziran ayında Getir ile Mubadala arasında 250 milyon dolarlık bir finansman anlaşması sağlanmış, bu çerçevede şirketin ikiye bölünmesi planlanmıştı. Ancak Nazım Salur, Mubadala’nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak, fonun kurucular aleyhine yeni bir yapılanma planı uygulamaya çalıştığını ileri sürmüştü. Salur, bu nedenle Mubadala’ya karşı hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.