Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren ‘vergi’ süreci 1 Mart itibarıyla resmen başladı. Emlak vergisi ve kira gelir beyannamesi için detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda bazı kişiler için istisna ve muafiyetler sunuluyor. Bazı durumlarda ise geriye yönelik vergi ödemelerini almak mümkün. Peki kimler vergiden muaf? İşte detaylar…
Kaynak: Sabah
Mart ayının gelişi ile vergi dönemi de resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için önemli bir sürece girildi. Hem beyanname verilmesi hem de taksit ödemelerinin zamanında yapılması gerekiyor. Bu süreçte emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs olurken, kira geliri beyannamesinde ise en geç 2 Nisan’a kadar bildirim yapılması gerekiyor. Ancak bazı durumdalar özellikle emekliler için vergi muafiyeti uygulanabiliyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA?
Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, tek konutu olan emekliler emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor. Ancak kira geliri elde eden emekliler için durum değişiyor. 2024 yılı için belirlenmiş sınırları aşanlar ise beyanname vermek zorunda kalabiliyor. Burada yıllık kira gelirinde konutlar için 33 bin TL sınırı bulunuyor.
200 metrekareden küçük tek konutu olan emekliler için uygulanan muafiyette, çalışmama şartı da aranıyor. Evini kiraya verip kiraya verip kendi de başka bir kiralık evde oturuyorsa da muafiyet uygulanıyor. Ancak yazlığı, yayla evi olanlar ise bu evler için vergi ödemek zorunda.
BU YIL EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!
Geçtiğimiz yıl emekli olanlar vergi muafiyetinden bu yıl yararlanabilecek ancak 2025 yılında emekli olanlar ise 2026 yılından itibaren vergi muafiyeti kapsamında dahil olacak. Yani ‘emekli oldum’ diyerek vergiyi ödemezlik yaparsanız ceza ödeyebilirsiniz.
GERİYE DÖNÜK ÖDEME ALINABİLİYOR
Emekliler şartları taşıdıklarına dair bildirim için konutun bulunduğu belediyeye müracaat ediyor. Burada işlemler yapılarak emlak vergisi sıfırlanıyor. Şartları taşımasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler belediyeye müracaat ederek "Yersiz" olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak alabiliyor. Bunun için belediyeye bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor.