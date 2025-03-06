Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler

Mart ayının gelişi ile vergi dönemi de resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için önemli bir sürece girildi. Hem beyanname verilmesi hem de taksit ödemelerinin zamanında yapılması gerekiyor. Bu süreçte emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs olurken, kira geliri beyannamesinde ise en geç 2 Nisan’a kadar bildirim yapılması gerekiyor. Ancak bazı durumdalar özellikle emekliler için vergi muafiyeti uygulanabiliyor.