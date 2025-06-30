Gelecekte En Çok Kazandıracak Arsalar Belli Oldu: Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek

"FİYATI DÜŞÜKSE, KUŞ UÇMASA BİLE KARLI OLABİLİR"

Başaran, arsa alırken sadece konum değil, maliyetin de belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı. "Bugün Türkiye’nin en ücra noktasında bir arsayı metrekare fiyatı 5 liradan alabiliyorsanız, ertesi gün 8 liraya satabilirsiniz. Çünkü alış fiyatınız düşüktür. Bu durumda 10 yıl beklemenize bile gerek kalmaz" dedi.