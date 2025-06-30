Gelecekte En Çok Kazandıracak Arsalar Belli Oldu: Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek
Ekonomist Mert Başaran, arsa yatırımı yapacaklara önemli uyarılarda bulundu. "Kuş uçmaz, kervan geçmez" yerlerin bile doğru fiyata alındığında kazandırabileceğini vurgulayan Başaran, yatırımcılara ‘önemli olan alış fiyatıdır’ mesajı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde arsa yatırımlarına yönelenlerin sayısı artarken, ekonomist Mert Başaran'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle "kuş uçmaz, kervan geçmez" olarak tanımlanan bölgelerde arsa almak isteyen vatandaşlara seslenen Başaran, fiyatın önemine dikkat çekti.
"FİYATI DÜŞÜKSE, KUŞ UÇMASA BİLE KARLI OLABİLİR"
Başaran, arsa alırken sadece konum değil, maliyetin de belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı. "Bugün Türkiye’nin en ücra noktasında bir arsayı metrekare fiyatı 5 liradan alabiliyorsanız, ertesi gün 8 liraya satabilirsiniz. Çünkü alış fiyatınız düşüktür. Bu durumda 10 yıl beklemenize bile gerek kalmaz" dedi.
"PAHALIYSA DİKKAT EDİN, DEĞMEZ"
Aynı mantıkla, konumu kötü bir yerin değerinden çok daha yüksek bir fiyata alınmasının zarar getireceğini söyleyen Başaran, "Kuş uçmaz bir yere 2 milyon TL veriyorsanız, o zaman yanlış bir yatırım yapmış olursunuz. Ucuz olduğu sürece sorun yok. Mühim olan, gerçek değerinin altında alım yapabilmek" ifadelerini kullandı.
ARSA ALIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Arsa yatırımı düşünen vatandaşlara yol gösteren Başaran, yatırımcıların konuma körü körüne odaklanmak yerine, piyasa değerine göre fırsat yaratabilecek fiyatlara yönelmesi gerektiği vurguladı.