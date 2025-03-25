Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu

Türkiye genelinde tüp gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, önde gelen firmalar tarafından duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fiyat Tüpraş
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Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu - Resim: 1

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. Tüketiciler, zam ve indirimleri merak ederken, Ramazan ayı boyunca fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığı görüldü.

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Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu - Resim: 2

TÜP GAZ FİYATLARINDA ŞUBAT ZİRVESİ VE MART AYINDAKİ SEYİR

Şubat ayında zirve seviyelere ulaşan tüp gaz fiyatları, Mart ayında nispeten daha durağan bir seyir izledi. Firmalar tarafından açıklanan listelerde, Ramazan ayının son günlerinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı dikkat çekti. İşte Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan güncel tüp gaz fiyatları:

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Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu - Resim: 3

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 223 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 995 TL

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 995 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 995 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL

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