Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu

TÜP GAZ FİYATLARINDA ŞUBAT ZİRVESİ VE MART AYINDAKİ SEYİR

Şubat ayında zirve seviyelere ulaşan tüp gaz fiyatları, Mart ayında nispeten daha durağan bir seyir izledi. Firmalar tarafından açıklanan listelerde, Ramazan ayının son günlerinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı dikkat çekti. İşte Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan güncel tüp gaz fiyatları: