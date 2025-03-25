Geçtiğimiz Ay Zirveyi Görmüştü: Ramazan Bayramı Öncesi İpragaz, Bizimgaz ve Milengaz Tüp Fiyatları Belli Oldu
Türkiye genelinde tüp gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, önde gelen firmalar tarafından duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. Tüketiciler, zam ve indirimleri merak ederken, Ramazan ayı boyunca fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığı görüldü.
TÜP GAZ FİYATLARINDA ŞUBAT ZİRVESİ VE MART AYINDAKİ SEYİR
Şubat ayında zirve seviyelere ulaşan tüp gaz fiyatları, Mart ayında nispeten daha durağan bir seyir izledi. Firmalar tarafından açıklanan listelerde, Ramazan ayının son günlerinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı dikkat çekti. İşte Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan güncel tüp gaz fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 223 TL
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 995 TL
Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 995 TL
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 995 TL
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL
İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL
İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL
İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 205 TL
Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 935 TL
Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 2.188 TL
Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.450 TL
Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.670 TL