Geçen Yıl 400 Bin Liraydı, Bu Yıl 1.6 Milyon Liraya Yükselebilir! Velilerin Gözünü Korkutan Zam

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1,6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikâyetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar, özellikle sosyal medya platformlarında ve WhatsApp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı.