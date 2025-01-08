Geçen Yıl 400 Bin Liraydı, Bu Yıl 1.6 Milyon Liraya Yükselebilir! Velilerin Gözünü Korkutan Zam
Veliler kara kara düşünüyor. Özel okullardaki ücret artışları yüzde 50’yi de aştı. Buna bir de diğer masraflar eklenince fiyatlar aldı başını gitti. Peki özel okullarda zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar…
Kaynak: Sabah Gazetesi
Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54,8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok. Etüt, kırtasiye ve kıyafet gibi ek hizmetlerin zam oranı da yüzde 49,8 olarak belirlendi.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1,6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikâyetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar, özellikle sosyal medya platformlarında ve WhatsApp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı.
ÖZEL OKULLARDA ZAM TAVANI YÜZDE 54,8
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54,8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.
YÜZDE 55 BİLE YAPILAMAZ
Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 54,8'in üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 55'e yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul 2025-2026 dönemi için ücretini en fazla 154 bin 800 TL yapabilir.
GEÇEN YIL 400 BİN LİRAYKEN BU YIL 4 KATINA ÇIKABİLİR
Öte yandan yüzde 54,8'lik artış oranı yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dâhil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Geçen yıl 300-400 bin TL olan bir lisenin 2025-2026 yılında ücretini 3-4 kat artırması mümkün. Bazı okulların ilkokul 1'inci sınıf kayıtları 850 bin TL'ye dayandı.
ÖZEL ANAOKULLARI 2025 FİYATLARI
Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 250 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 450 bin TL olarak belirledi.
MEB YÖNETMELİĞE ORAN KOYMADI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçen hafta yayımladığı ilgili yönetmelikte kademe geçişleriyle (1, 5, 9'uncu sınıflar) ilgili de bir madde yer aldı. Yönetmeliğe "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ibaresi geldi. Ancak yönetmelikte herhangi bir oran bildirilmiyor.
ÖZEL OKULLARDA YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Özel okullardaki yemek ve servislerde de bu tavan zam oranı geçerli değil. Bu hizmetlerde bir limit yok. Birçok okulda, lise hariç yemek zorunlu. Yemek ücretleri yıllık 40 bin TL'den başlıyor. Bazı okullarda KDV dâhil yemek ücreti yıllık 150 bin TL'yi geçti.
KİTAP VE KIRTASİYE MASRAFLARI
MEB bu yıl özel okulların ara sınıfların kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt, yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb. hizmetlerine de sınır koydu. Yeni ücretler belirlenirken ÜFE + TÜFE/2 formülü kullanılacak. Bu oran da yüzde 49,8. Öte yandan bu yasal sınır yine okulların 1, 5, 9'uncu sınıfları için geçerli değil.
YÜZDE 100’E VARAN BURS VERİLEBİLİYOR
Erken kayıt döneminde özel okullar bursluluk sınavları da yapıyor. Bazı okulların sınavları geçen hafta yapıldı. Çoğu okulun sınavları önümüzdeki hafta yapılacak. Sınavların sonucuna göre öğrenciler, yüzde 100'e varan oranlarda burs kazanabilecek.
ERKEN KAYITLARDA YÜZDE 25’E KADAR İNDİRİM
Özel okullar 2025-2026 eğitim ücretlerini belirledikten sonra ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyor.
MAYIS SONUNA KADAR AÇIKLANMAK ZORUNDA
Okullar servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini Mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Açıklamayan okullara kayıtlar 2024 ücretlerine göre yapılacak. Okullar servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecekler.