Gazipaşa'da 2025'in İlk Hasadı Başladı! Kilosu 1000 Liraya Satılıyor

Kendi bahçesinde sezonun ilk kirazını toplayan üretici Erdoğan Bulut, bu yılki rekoltenin umut verici olduğunu söyledi. Bulut, “Her yıl olduğu gibi 2025’in ilk kirazını da Çile Mahallesi’nden hasat ettik. Normal hasat döneminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşan cristobalina türü kirazlarımızdan 20 kilogram topladık. Ürünlerimizin kalitesi son derece yüksek” dedi.