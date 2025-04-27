Gazipaşa'da 2025'in İlk Hasadı Başladı! Kilosu 1000 Liraya Satılıyor
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çile Mahallesi, her yıl baharın müjdecisi olarak kabul edilen erkenci kiraz hasadıyla şenleniyor. Bu yıl da ilk dal kırmaca töreni burada gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarında kiraz bahçelerine giren üreticiler, sıcak havanın etkisiyle iyice kızaran cristobalina cinsi kirazları büyük bir heyecanla topladı.
Kaynak: İHA
Kendi bahçesinde sezonun ilk kirazını toplayan üretici Erdoğan Bulut, bu yılki rekoltenin umut verici olduğunu söyledi. Bulut, “Her yıl olduğu gibi 2025’in ilk kirazını da Çile Mahallesi’nden hasat ettik. Normal hasat döneminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşan cristobalina türü kirazlarımızdan 20 kilogram topladık. Ürünlerimizin kalitesi son derece yüksek” dedi.
KİLOSU 1.000 TL’DEN SATIŞTA
Gazipaşa’da “kırmızı altın” olarak anılan erkenci kirazın kilosunun 1.000 TL’den alıcı bulduğunu vurgulayan Bulut, “İlk hasat sırasında Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de yanımızdaydı. Cristobalina cinsi kirazımız, kilogram başına bin TL’den satışa çıktı” bilgisini verdi.
500-800 METREDE YENİ HASAT ALANLARI
Çile Mahallesi’nin ardından, Gazipaşalı üreticiler önümüzdeki günlerde bölgedeki diğer yüksek rakımlı alanlara yönelecek. Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahalleleri, 500–800 metre yükseklikte yetişen kirazlarla pazarlarda yerini alacak. Üreticiler, bu mahallelerden gelecek ikinci dal kirazlarla pazarın renkleneceğini öngörüyor.
YIL BOYU TALEP BEKLENİYOR
Erkenci kiraz hasadının Çile Mahallesi’ndeki startıyla birlikte Gazipaşa’da kiraz sezonu resmen açıldı. Hem iç pazarda hem de özellikle büyükşehirlerdeki manav ve market raflarında büyük ilgi görecek ürünler için üreticiler, hasat döneminin devamında talepleri karşılamaya odaklanacak.