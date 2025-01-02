Gayrimenkulde Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık e-Devlet’ten Yapılacak! Süreç Nasıl İşleyecek?
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, kiralık ilanlarda yetki doğrulamasını zorunlu hale getirerek sahte ilanlara karşı uygulamayı içeriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
EİDS ile birlikte, gayrimenkul sahiplerinin ilan verebilmesi için e-Devlet üzerinden yetki vermesi gerekiyor. İlanlar, yalnızca mal sahibinin onayıyla ve yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından yayınlanabiliyor. Bu sayede, sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin işleyişini açıkladı.
-İlan veren kişilerin kimlik bilgileri ve gayrimenkul sahiplik durumu doğrulanacak.
-Kiralık ilanlar, sadece mal sahibinin izni doğrultusunda paylaşılabilecek.
-Sahte ilanlara artık yer olmayacak.
SAHTE İLANLARA SON
Sistem sayesinde, özellikle tatil bölgelerinde sıkça rastlanan sahte villa kiralama gibi dolandırıcılık yöntemleri tarih olacak. Doğrulaması yapılmış ilanlar, ilan platformlarında özel bir logo ile işaretlenecek ve tüketiciler bu logodan ilanın güvenilirliğini teyit edebilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILACAK?
Gayrimenkul sahipleri, ilan verebilmek için şu adımları izlemek zorunda:
-Gayrimenkullerini seçip ilan verme izni vermek.
-Yetkilendirilen emlak işletmesinin bilgilerini belirtmek.
Bu yetkinin yalnızca ilan verme izni kapsadığını, tapu veya kira sözleşmesi işlemlerini içermediğini unutmamak.
CEZALAR CAYDIRICI OLACAK
Sistemin kurallarına uymayanlar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Mal sahibinden yetki almadan ilan girenler veya platformlar için cezalar 100 bin TL’den başlıyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan yetkisiz ilanlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI
Düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 tarihinden sonra girilen kiralık ilanlar için geçerli. Bu tarihten önce yayınlanan ilanlar kapsam dışında kalıyor. Satılık taşınmazlar için yetki doğrulaması ise henüz devreye alınmadı, ancak uzmanlar bu uygulamanın ilerleyen dönemde genişletilmesini bekliyor.