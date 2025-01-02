Gayrimenkulde Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık e-Devlet’ten Yapılacak! Süreç Nasıl İşleyecek?

CEZALAR CAYDIRICI OLACAK

Sistemin kurallarına uymayanlar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Mal sahibinden yetki almadan ilan girenler veya platformlar için cezalar 100 bin TL’den başlıyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan yetkisiz ilanlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 tarihinden sonra girilen kiralık ilanlar için geçerli. Bu tarihten önce yayınlanan ilanlar kapsam dışında kalıyor. Satılık taşınmazlar için yetki doğrulaması ise henüz devreye alınmadı, ancak uzmanlar bu uygulamanın ilerleyen dönemde genişletilmesini bekliyor.