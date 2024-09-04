Gayrimenkul Uzmanı 'Ne Konut Ne Arsa' Dedi: Büyük Kazandıracak Yatırımı Açıkladı
Gayrimenkul sektöründeki yükseliş devam ederken, emlak uzmanlarından yatırımcılar için dikkat çekici bir uyarı geldi. Tapu dairelerinde yılın ilk sekiz ayında yapılan satış işlemlerinin sayısı 2 milyona yaklaştı.
Uzmanlar konuta yatırımın tersine, özellikle ofis ve dükkan yatırımlarının cazip fırsatlar sunduğunu vurguladı. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu segmentte de toparlanma sinyalleri alıyoruz. Yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda önemli fırsatlar mevcut" dedi.
Yılın ilk sekiz ayında tapu dairelerinde toplam 1 milyon 770 bin 35 satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satışlardan elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı aştı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul satışlarındaki pozitif hava Ağustos ayında da etkisini sürdürdü. Özellikle geçen ay tüm gayrimenkul satışlarında 280 bine yakın işlem yapıldı. Yıl içinde tapu harcı gelirleri rekor seviyeye ulaşarak 50 milyar lirayı geçti. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredi hacmi 455 milyar lirayı aşmış durumda" dedi.
MALİYETİN ALTINA SATIŞ YAPILIYOR
Gayrimenkul piyasalarında alıcılar için hala pek çok fırsatın mevcut olduğunu belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları ifade etti:
Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı. İnşaat maliyet endeksi ise 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bu veriler çerçevesinde yeni konut üretimi ve konut teslimleri düşerken, maliyetler artmaya devam ediyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksine baktığımızda da bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,3 oranında azalma var. Konut fiyatlarının enflasyona göre gerilediği ve önemli ölçüde yeni maliyetlerin altında satışların yapıldığı bir dönemdeyiz.
OFİS VE DÜKKANIN GETİRİSİ YÜKSEK
Yatırımcılara ofis ve dükkan önerisinde bulunan Özelmacıklı, şunları ekledi:
Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerine göre, ticari gayrimenkullerin özelliklerine bağlı fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, dükkan ve ofis fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan fiyat endeksi 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Ancak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 4,4 oranında azaldı. Burada da toparlanma sinyallerini alıyoruz. Özellikle yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda fırsatlar bulunuyor.
DÜKKAN DEĞERİ ALDI BAŞINI GİTTİ
İstanbul’daki ticari metrekare değerleriyle ilgili bilgi veren Özelmacıklı, “İstanbul’da dükkan metrekare değerleri ortalama 80 bin TL seviyesinde iken, kira değer ortalaması metrekarede 350 TL seviyelerinde. Son bir yılda kira fiyatları yüzde 60 seviyesinde artarken, satış fiyatları yarısı oranında arttı. Bu nedenle düşen amortisman süreleri nedeniyle yatırımcıların kira getirisi amacıyla iştahının arttığını söyleyebiliriz. Ankara’da ise dükkan metrekare değerleri ortalama 50 bin TL, kira ortalaması ise 250 TL seviyesinde. İzmir’de ise dükkan metrekare satış fiyatı ortalaması 65 bin TL, kiralıkta ise 300 TL seviyelerinde” dedi.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.