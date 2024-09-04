Gayrimenkul Uzmanı 'Ne Konut Ne Arsa' Dedi: Büyük Kazandıracak Yatırımı Açıkladı

MALİYETİN ALTINA SATIŞ YAPILIYOR

Gayrimenkul piyasalarında alıcılar için hala pek çok fırsatın mevcut olduğunu belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları ifade etti:

Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı. İnşaat maliyet endeksi ise 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bu veriler çerçevesinde yeni konut üretimi ve konut teslimleri düşerken, maliyetler artmaya devam ediyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksine baktığımızda da bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,3 oranında azalma var. Konut fiyatlarının enflasyona göre gerilediği ve önemli ölçüde yeni maliyetlerin altında satışların yapıldığı bir dönemdeyiz.

OFİS VE DÜKKANIN GETİRİSİ YÜKSEK

Yatırımcılara ofis ve dükkan önerisinde bulunan Özelmacıklı, şunları ekledi:

Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerine göre, ticari gayrimenkullerin özelliklerine bağlı fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, dükkan ve ofis fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan fiyat endeksi 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Ancak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 4,4 oranında azaldı. Burada da toparlanma sinyallerini alıyoruz. Özellikle yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda fırsatlar bulunuyor.