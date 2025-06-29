Garanti BBVA'dan Flaş Zam Kararı! İlk Adımı Attı

Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon, birçok sektörde olduğu gibi bankacılık alanında da ara dönem zamlarını gündeme getirdi. Garanti BBVA, bu kapsamda personel maaşlarını temmuz ayı itibarıyla güncelleme kararı alan ilk büyük özel banka oldu.