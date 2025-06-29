Garanti BBVA'dan Flaş Zam Kararı! İlk Adımı Attı
Temmuz ayına yaklaşılırken bankacılık sektöründe ara zam beklentileri yükselirken, ilk resmi adım Garanti BBVA'dan geldi. Banka, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren çalışan maaşlarında yüzde 12,5 ila yüzde 15 oranında artış yapacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon, birçok sektörde olduğu gibi bankacılık alanında da ara dönem zamlarını gündeme getirdi. Garanti BBVA, bu kapsamda personel maaşlarını temmuz ayı itibarıyla güncelleme kararı alan ilk büyük özel banka oldu.
OCAKTA YAPILAN ZAM YETERSİZ BULUNMUŞTU
Garanti BBVA, yılın başında çalışanlarına yüzde 22,5 oranında zam uygulamıştı. Ancak banka personelinden gelen tepkiler, bu oranın enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ortaya koymuştu. Temmuz ayındaki zamla birlikte toplam artış oranı yüzde 35'in üzerine çıkmış olacak.
DİĞER BANKALARDAN DA ZAM HAMLESİ BEKLENİYOR
Garanti BBVA’nın aldığı ara zam kararı, sektördeki diğer bankalar için de emsal oluşturdu. Önümüzdeki günlerde diğer özel ve kamu bankalarının da benzer oranlarda zam açıklaması yapması bekleniyor.
Personel maaşlarında yapılacak güncellemelerin, enflasyonla mücadele sürecinde çalışanların alım gücünü korumayı hedeflediği belirtiliyor. Banka kaynakları, kararın çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguluyor.