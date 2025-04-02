Garanti BBVA Duyurdu: Hesabı Olan Herkesi ilgilendiriyor! 30 Nisan Tarihinde Sona Erecek
Garanti BBVA, Nisan ayına özel kampanyasıyla müşterilerine 15.000 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatı sundu. Yakınını davet eden ve şartları karşılayan herkes, her kişi için 750 TL bonus alabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA, Nisan ayına özel yeni kampanyasıyla hem mevcut müşterilerini hem de yeni müşteri olacakları sevindirecek bir fırsat sundu. 'Yakınını Davet Et' kampanyası kapsamında davet eden ve davet edilen kişiler her bir davette 750 TL bonus alacak, toplamda 15 bin TL verilecek.
HER DAVETTE 750 TL, TOPLAM 15 BİN TL KAZANILACAK
1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, Garanti BBVA bireysel müşterileri, Bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi olmaları şartıyla, yakınlarını Garanti BBVA Mobil’e davet edebilecek. Her başarılı davet karşılığında hem davet eden hem de yeni müşteri olacak kişi 750 TL bonus kazanacak. Bir kullanıcı en fazla 10 kişiyi davet edebileceği için toplam kazanç 15.000 TL’ye ulaşacak.
ESKİ KATILIMCILAR UNUTULMADI
Kampanyanın önceki dönemlerine katılanlar da kazançlı çıktı. 20 Kasım 2024 – 28 Şubat 2025 arasında kampanyaya katılan kullanıcılar kişi başı 500 TL, toplamda 5.000 TL, Mart 2025 döneminde katılanlar ise kişi başı 750 TL, toplamda 7.500 TL’ye varan bonus elde etti.
KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?
Davet eden, Garanti BBVA bireysel müşterisi ve Bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi olması gerekiyor.
Davet edilen, bankanın mevcut müşterisi olmamalı ve 18 yaşından büyük olmalı.
BONUS NASIL ALINIR?
Mevcut müşteri, Garanti BBVA Mobil üzerinden 'Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et' menüsünden bir promosyon kodu oluşturup paylaşacak.
Davet edilen kişi, aynı mobil uygulamadan müşteri olacak ve bu kodu girerek Bonus kredi kartı ya da Paracard başvurusu yapacak. Kart alındıktan sonra hem davet eden hem de edilen kişi 750 TL bonus kazanacak.
KAZAN KAZAN DÖNEMİ BAŞLADI
Kampanyanın sunduğu avantajlar yalnızca mevcut müşterilerle sınırlı değil. Yeni müşteri olan kişiler de aynı şekilde kendi çevrelerini davet ederek bir 15.000 TL bonus daha kazanabilecek. Böylece bireysel kullanıcıların toplam kazancı 15.750 TL’ye kadar çıkabilecek.