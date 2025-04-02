Garanti BBVA Duyurdu: Hesabı Olan Herkesi ilgilendiriyor! 30 Nisan Tarihinde Sona Erecek

KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?

Davet eden, Garanti BBVA bireysel müşterisi ve Bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi olması gerekiyor.

Davet edilen, bankanın mevcut müşterisi olmamalı ve 18 yaşından büyük olmalı.

BONUS NASIL ALINIR?

Mevcut müşteri, Garanti BBVA Mobil üzerinden 'Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et' menüsünden bir promosyon kodu oluşturup paylaşacak.

Davet edilen kişi, aynı mobil uygulamadan müşteri olacak ve bu kodu girerek Bonus kredi kartı ya da Paracard başvurusu yapacak. Kart alındıktan sonra hem davet eden hem de edilen kişi 750 TL bonus kazanacak.

KAZAN KAZAN DÖNEMİ BAŞLADI

Kampanyanın sunduğu avantajlar yalnızca mevcut müşterilerle sınırlı değil. Yeni müşteri olan kişiler de aynı şekilde kendi çevrelerini davet ederek bir 15.000 TL bonus daha kazanabilecek. Böylece bireysel kullanıcıların toplam kazancı 15.750 TL’ye kadar çıkabilecek.