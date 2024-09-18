Garanti Bankası'ndan Müşterilere Önemli Uyarı: Bunu Sakın Yapmayın, Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Garanti BBVA veya Garanti BBVA Yatırım adı altında oluşturulan gruplar üzerinden yapılan yönlendirmelere itibar etmeyin. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla ve resmi yatırım kuruluşları tarafından, imzalanmış sözleşmeler çerçevesinde sunulmaktadır. Garanti BBVA Yatırım olarak bu hizmet, sadece şubelerimiz aracılığıyla sunulmakta olup, sosyal medya ya da diğer platformlar üzerinden yatırım danışmanlığı yapılmamaktadır.”

Banka, müşterilerini bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şüpheli durumlarda hemen bankanın müşteri hizmetleri ya da 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi ile iletişime geçmelerini hatırlattı.