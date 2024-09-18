Garanti Bankası'ndan Müşterilere Önemli Uyarı: Bunu Sakın Yapmayın, Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz
Garanti BBVA, sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı müşterilerini dikkatli olmaya çağırdı. Banka, yatırım danışmanlığı hizmetlerinin sadece şubeler aracılığıyla ve resmi sözleşme çerçevesinde sunulduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA'nın yaptığı açıklamaya göre, son dönemde banka adı kullanılarak sosyal medya platformlarında üyelik bazlı gruplar oluşturulduğu ve bu gruplar üzerinden yatırımcılara sermaye piyasası araçlarının alım-satımı konusunda yanıltıcı yönlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Banka, bu tür faaliyetlerin izinsiz olarak gerçekleştirildiğini ve mağdurların sayısının arttığını ifade etti.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Garanti BBVA veya Garanti BBVA Yatırım adı altında oluşturulan gruplar üzerinden yapılan yönlendirmelere itibar etmeyin. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla ve resmi yatırım kuruluşları tarafından, imzalanmış sözleşmeler çerçevesinde sunulmaktadır. Garanti BBVA Yatırım olarak bu hizmet, sadece şubelerimiz aracılığıyla sunulmakta olup, sosyal medya ya da diğer platformlar üzerinden yatırım danışmanlığı yapılmamaktadır.”
Banka, müşterilerini bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şüpheli durumlarda hemen bankanın müşteri hizmetleri ya da 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi ile iletişime geçmelerini hatırlattı.