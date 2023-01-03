Garanti Bankası'ndan emekliye rekor promosyon: Tüm bankaları solladı
31 Aralık itibariyle emekli promosyon kampanyaları sonlandı. Yeni yılda artacak maaşlarla birlikte promosyon tutarları da artacak. Garanti BBVA, yeni yılda 20 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak.
Milyonlarca emekli vatandaş 2022 yılında bankaların yaptığı promosyon kampanyalarından yararlandı. Nakit promosyonlarda birbirleri ile kıyasıya rekabet içerisine giren özel bankalar, 10 bin TL'ye varan promosyon ödemeleriyle emeklilerin yüzünü güldürdü.
3 Ocak'ta açıklanması beklenen emekli maaşlarındaki artış ve şubat ayında emekli maaşı almaya başlayacak olan EYT'lilerle birlikte Garanti BBVA'da 2023 promosyon kampanyaları da hız kazanmış durumda.
EMEKLİYE 20 BİN TL PROMOSYON VERİLECEK
Banka kaynaklarından alınan bilgilere göre, artacak emekli maaşlarının ardından yeni kampanya duyurusu yapılacak.
Yeni emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi de müşterisi yapmak isteyen Garanti Bankası, bütün rakip bankaların üzerinde bir ücret verecek.