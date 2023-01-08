Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon

Garanti Bankası, 31 Aralık 2022'de sona eren promosyon kampanyasında güncellemeye gitti. Artan emekli maaşlarıyla birlikte ödenecek promosyon tutarları da zamlandı.

Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon - Resim: 1

Milyonlarca emekli 2022 yılında bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından faydalandı. 2022'nin bitmesiyle birlikte promosyon kampanyaları da son bulurken, 2023 için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon - Resim: 2

Garanti Bankası, emekli aylıklarına yapılan zam ve 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olması nedeniyle bu yıl ödeyeceği promosyon tutarlarında güncellemeye gitti.

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Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon - Resim: 3

EN DÜŞÜK PROMOSYON 11 BİN TL OLACAK

Garanti BBVA'ya yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, şubat ayında hayata geçirilecek kampanyada emeklilere ödenecek en düşük promosyon 11 bin TL'ye yükseltilecek. 

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Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon - Resim: 4

Söz konusu tutarın 10 bin lirası nakit olarak, 1000 lirası ise bonus puan olarak verilecek.

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