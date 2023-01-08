Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon
Garanti Bankası, 31 Aralık 2022'de sona eren promosyon kampanyasında güncellemeye gitti. Artan emekli maaşlarıyla birlikte ödenecek promosyon tutarları da zamlandı.
Milyonlarca emekli 2022 yılında bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından faydalandı. 2022'nin bitmesiyle birlikte promosyon kampanyaları da son bulurken, 2023 için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Garanti Bankası, emekli aylıklarına yapılan zam ve 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olması nedeniyle bu yıl ödeyeceği promosyon tutarlarında güncellemeye gitti.
EN DÜŞÜK PROMOSYON 11 BİN TL OLACAK
Garanti BBVA'ya yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, şubat ayında hayata geçirilecek kampanyada emeklilere ödenecek en düşük promosyon 11 bin TL'ye yükseltilecek.
Söz konusu tutarın 10 bin lirası nakit olarak, 1000 lirası ise bonus puan olarak verilecek.