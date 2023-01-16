Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus

31 OCAK SON TARİH

2 - 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacak.