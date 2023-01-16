Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus
Garanti BBVA'nın "Müşterimiz Olun" kampanyası kapsamında banka müşterilerine 1000 TL'lik bonus dağıtacak.
Garanti BBVA'dan müşterilerinin yüzünü güldüren bir kampanya duyurusu geldi.
Yapılan duyuruda, "Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 1000 TL harcamanıza 1000 TL bonus kazanın. Üstelik 10.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından da yararlanın." ifadeleri kullanıldı.
31 OCAK SON TARİH
2 - 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacak.
İNTERNET HARCAMALARI DA DAHİL EDİLECEK
Kazanılan bonuslar 25 Şubat – 25 Mart 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.