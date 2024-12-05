Garanti Bankası'nda Büyük Deprem: Resmen Duyuruldu

Kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Ebru Taşcı Firuzbay, bankanın farklı kademelerinde görev alarak geniş bir deneyim kazandı. Şube, bölge ve genel müdürlük gibi çeşitli pozisyonlarda bulunan Firuzbay, daha sonra insan kaynakları alanında uzmanlaştı. Başta finans olmak üzere birçok sektörde insan kaynakları yönetimi konusunda önemli projelerde yer aldı.