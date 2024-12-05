Garanti Bankası'nda Büyük Deprem: Resmen Duyuruldu
Garanti Bankası'nın yönetiminde flaş karar! Garanti BBVA ve iştiraklerinin üst yönetiminde değişiklikler yapıldı.
Kaynak: İHA
Garanti BBVA, üst düzey yönetiminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Bankanın Yetenek ve Kültür'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu'nun görevinden ayrılmasının ardından, bu kritik göreve Ebru Taşcı Firuzbay atandı.
Kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Ebru Taşcı Firuzbay, bankanın farklı kademelerinde görev alarak geniş bir deneyim kazandı. Şube, bölge ve genel müdürlük gibi çeşitli pozisyonlarda bulunan Firuzbay, daha sonra insan kaynakları alanında uzmanlaştı. Başta finans olmak üzere birçok sektörde insan kaynakları yönetimi konusunda önemli projelerde yer aldı.
Garanti BBVA'nın bu atamayla birlikte yeni bir döneme girdiği söylenebilir.
İştiraklerde gerçekleşen değişiklikler ise şöyle:
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Hülya Türkmen devralacak.
Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğü görevine ise Garanti BBVA Portföy’de
Yatırım Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün atanacak.
Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü üstlenecek.
Garanti BBVA Leasing Genel Müdürlüğü görevini ise geçmişte bankada farklı alanlarda yöneticilik ve çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapmış Orhan Veli Çaycı devralacak.
Garanti BBVA Filo Genel Müdürlüğü’nü Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Burak Ali Göçer üstlenecek.
Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini ise BBVA Holding’te KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu olan Gökhan Koca üstlenecek.
Tüm atamalar iç süreçlerin ve yasal izinlerin tamamlanmasını takiben gerçekleşecek. Gerçekleşen değişimler, Garanti BBVA’nın rotasyon kültürüne verdiği önemi ortaya koyarken, Banka bu yaklaşımla, farklı deneyimlerin ve tecrübelerin aktarımını zenginleştirerek, organizasyonel dinamizmi artırmayı hedefliyor.