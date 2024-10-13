Garanti Bankası Net Tarih Verdi: Bu İşlemi Yapmayan Herkesin Hesabındaki Parası Sıfırlanacak

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, on yıl boyunca işlem yapılmadığında zamanaşımına uğruyor. BDDK'nın yönetmeliği uyarınca bankalar, her yıl zamanaşımına giren hesapları resmi internet sitelerinde ilan ediyor. Bu sebeple, müşterilerin hesap bakiyelerini korumak için belirtilen süre içinde gerekli adımları atmaları gerekiyor.