Garanti Bankası Net Tarih Verdi: Bu İşlemi Yapmayan Herkesin Hesabındaki Parası Sıfırlanacak
Garanti Bankası kullanan milyonları ilgilendiriyor. Tarih verildi, bu işlemi yapmayan herkesin hesabındaki para silinecek. Garanti Bankası, hesap sahiplerini zamanaşımı tehlikesine karşı uyararak, kullanılmayan hesaplar için güncellenmiş listeyi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankanın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar başvuru yapılmaması halinde bu hesapların bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) her yıl bu hesapların listesini yayınlıyor.
İŞLEM YAPMAYANLARIN PARASI TMFS'YE DEVREDİLECEK
Garanti Bankası, uzun süre işlem yapılmamış hesaplara yönelik önemli bir çağrı yaparak, hesap sahiplerinin yıl sonuna kadar kimlik belgeleri ile bankanın şubelerine başvurmaları gerektiğini belirtti.
Eğer başvuru yapılmazsa, bu hesapların bakiyeleri TMSF'ye aktarılacak. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca, on yıl içinde işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğruyor.
YIL SONUNA KADAR BANKAYA GİTMEK GEREKİYOR
Bankanın resmi sitesinde paylaşılan listede, uzun süredir kullanılmayan hesapların sahiplerinin dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.
Açıklamaya göre, hesaplarında bakiyesi bulunan ancak uzun zamandır işlem yapılmayan müşterilerin, belirtilen tarihe kadar bankanın şubelerine kimlik belgeleri ile başvurması gerekiyor. Aksi durumda, bu hesapların bakiyeleri TMSF'ye devredilecek.
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, on yıl boyunca işlem yapılmadığında zamanaşımına uğruyor. BDDK'nın yönetmeliği uyarınca bankalar, her yıl zamanaşımına giren hesapları resmi internet sitelerinde ilan ediyor. Bu sebeple, müşterilerin hesap bakiyelerini korumak için belirtilen süre içinde gerekli adımları atmaları gerekiyor.