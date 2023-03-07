Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı

EYT'LİLERE 100 BİN TL'YE KADAR KREDİ

Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacak.