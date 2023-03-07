Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı. Garanti Bankası'da EYT kapsamında emekli olanlar için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı.

EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Banka promosyonları
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Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı - Resim: 2

Kanunun çıkmasının ardından EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı.

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Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı - Resim: 3

GARANTİ BANKASI'NDAN EYT'LİLERE KREDİ PAKETİ

Garanti Bankası EYT kapsamında SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.

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Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı - Resim: 4

EYT'LİLERE 100 BİN TL'YE KADAR KREDİ

Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacak.

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