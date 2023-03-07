Garanti Bankası, emekli ve EYT'liler için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı. Garanti Bankası'da EYT kapsamında emekli olanlar için banka promosyonunu güncelledi ve kredi paketi açıkladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun çıkmasının ardından EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı.
GARANTİ BANKASI'NDAN EYT'LİLERE KREDİ PAKETİ
Garanti Bankası EYT kapsamında SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.
EYT'LİLERE 100 BİN TL'YE KADAR KREDİ
Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacak.