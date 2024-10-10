Garanti Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanlar Bir An Önce Şubeye Gitmeli
Garanti Bankası, banka hesabı olanları ilgilendirecek önemli bir açıklama yaptı. Banka, milyonlarca müşterisi için tarih verdi. Listede adı olanlar bir an önce şubeye gitmeli
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti Bankası, hesap sahibi milyonlarca müşterisini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Banka, zamanaşımına uğrayacak hesapların listesini güncelleyerek, bu hesaplarla ilgili son başvuru tarihini duyurdu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakiyesi bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan hesaplar için müşterilerin yıl sonuna kadar bankanın şubelerine kimlik belgeleriyle başvurması gerekiyor. Aksi takdirde, bu hesapların tüm bakiye tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalarda yer alan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, hak sahibinin en son talebi veya işlemi tarihinden itibaren on yıl içinde talep edilmediği takdirde zamanaşımına uğramaktadır.
Bu bağlamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği, bankalar her yıl zamanaşımına uğrayan hesapların listesini internet sitelerinde ilan etmektedir. Müşterilerin, hesaplarındaki bakiyelerini koruyabilmeleri için belirtilen tarihe kadar gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor