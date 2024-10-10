Garanti Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanlar Bir An Önce Şubeye Gitmeli

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakiyesi bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan hesaplar için müşterilerin yıl sonuna kadar bankanın şubelerine kimlik belgeleriyle başvurması gerekiyor. Aksi takdirde, bu hesapların tüm bakiye tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.