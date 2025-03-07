Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor
Ford, Avrupa’daki otomobil üretim stratejisini değiştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2022 Nisan ayında Mondeo’nun, 2023 Temmuz ayında ise Fiesta’nın üretimine son veren şirket, şimdi de efsanevi Focus modelinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Focus’un üretiminin bu yıl içinde tamamen sona ereceği belirtilirken, modelin doğrudan bir halefinin bulunmayacağı açıklandı.
25 YILLIK BİR SERÜVEN SON BULDU
Ford Focus, ilk kez 1998 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana Avrupa pazarında önemli bir yere sahipti. Ancak şirketin üretim planlamasında yaptığı değişiklikler, Focus’un üretimden kaldırılmasıyla birlikte Avrupa’daki köklü bir dönemin kapanmasına neden olacak.
FORD NEDEN FOCUS'U ÜRETİMDEN KALDIRIYOR?
Ford CEO’su Jim Farley, şirketin yeni stratejisini şu sözlerle özetledi:
"Sıkıcı otomobil işinden çıkıp ikonik otomobil işine geçiyoruz."
YETERLİ KÂR EDEMEMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, Fiesta ve Mondeo gibi modellerin birçok müşteri tarafından sevildiğini, ancak şirketin gelecekteki yatırımlarını sürdürebilmesi için yeterli kâr sağlayamadığını belirtmişti. Ford’un elektrifikasyon ve SUV segmentine daha fazla ağırlık vererek gelecekteki yatırımlarını bu yönde şekillendirdiği ifade ediliyor.