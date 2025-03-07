Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor

YETERLİ KÂR EDEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, Fiesta ve Mondeo gibi modellerin birçok müşteri tarafından sevildiğini, ancak şirketin gelecekteki yatırımlarını sürdürebilmesi için yeterli kâr sağlayamadığını belirtmişti. Ford’un elektrifikasyon ve SUV segmentine daha fazla ağırlık vererek gelecekteki yatırımlarını bu yönde şekillendirdiği ifade ediliyor.