Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor

Ford, Avrupa’daki otomobil üretim stratejisini değiştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor - Resim: 1

2022 Nisan ayında Mondeo’nun, 2023 Temmuz ayında ise Fiesta’nın üretimine son veren şirket, şimdi de efsanevi Focus modelinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Focus’un üretiminin bu yıl içinde tamamen sona ereceği belirtilirken, modelin doğrudan bir halefinin bulunmayacağı açıklandı.

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Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor - Resim: 2

25 YILLIK BİR SERÜVEN SON BULDU

Ford Focus, ilk kez 1998 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana Avrupa pazarında önemli bir yere sahipti. Ancak şirketin üretim planlamasında yaptığı değişiklikler, Focus’un üretimden kaldırılmasıyla birlikte Avrupa’daki köklü bir dönemin kapanmasına neden olacak.

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Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor - Resim: 3

FORD NEDEN FOCUS'U ÜRETİMDEN KALDIRIYOR?

Ford CEO’su Jim Farley, şirketin yeni stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Sıkıcı otomobil işinden çıkıp ikonik otomobil işine geçiyoruz."

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Ford’dan ‘İkonik’ Çıkarma: 25 Yıllık Dönem Resmen Bitti! En Sevilen Model Üretimden Kaldırılıyor - Resim: 4

YETERLİ KÂR EDEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, Fiesta ve Mondeo gibi modellerin birçok müşteri tarafından sevildiğini, ancak şirketin gelecekteki yatırımlarını sürdürebilmesi için yeterli kâr sağlayamadığını belirtmişti. Ford’un elektrifikasyon ve SUV segmentine daha fazla ağırlık vererek gelecekteki yatırımlarını bu yönde şekillendirdiği ifade ediliyor.

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