Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., bedelsiz sermaye artırımı kapsamında pay dağıtımına başlayacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldığı yüzde 900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım başlangıç tarihi 7 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
SERMAYE 10 KATINA ÇIKARILIYOR
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 350.910.000 TL’den yüzde 900 oranında artırılarak 3.509.100.000 TL’ye yükseltilecek. Bu artış doğrultusunda, toplam 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz pay ihracı gerçekleştirilecek.
SPK ONAYI VE DETAYLAR KAP'TA YAYIMLANDI
Şirketin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadiline ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracına SPK tarafından onay verildi. Söz konusu onay, 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlandı. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni yatırımcıların erişimine sunuldu.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 7 Mayıs 2025 olarak açıklanırken, yatırımcıların bu tarihten itibaren bedelsiz paylarına erişebileceği bildirildi.