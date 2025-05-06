Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi

SPK ONAYI VE DETAYLAR KAP'TA YAYIMLANDI

Şirketin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadiline ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracına SPK tarafından onay verildi. Söz konusu onay, 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlandı. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni yatırımcıların erişimine sunuldu.