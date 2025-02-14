Ford, Audi, Jeep! 180 Bin Araç Apar Topar Geri Çağırıldı

Ford, Audi ve Jeep gibi önde gelen otomobil markalarının ürettiği toplam 180 binin üzerinde araç, pilde tespit edilen bir hata nedeniyle geri çağrılıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu araçların Samsung tarafından üretilen pillerinde yangın riski olduğunu açıkladı.

NHTSA'nın açıklamasına göre, Samsung pillerinde üretim aşamasında meydana gelen bir hata, pil hücrelerindeki ayırıcıların zarar görmesine neden oluyor. Bu durum, pilin anod ve katot kısımları arasında istenmeyen bir etkileşim oluşturarak yangın riskini artırıyor. Samsung’un açıklamasına göre, Ford, Audi ve Stellantis Grubu’na ait toplam 180 bin 196 araç bu durumdan etkileniyor.