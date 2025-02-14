Ford, Audi, Jeep! 180 Bin Araç Apar Topar Geri Çağırıldı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Samsung pilleri kullanan bazı araçlarda yangın riski tespit etti. Ford, Audi ve Stellantis Grubu’na ait toplam 180 bin 196 araç geri çağırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford, Audi ve Jeep gibi önde gelen otomobil markalarının ürettiği toplam 180 binin üzerinde araç, pilde tespit edilen bir hata nedeniyle geri çağrılıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu araçların Samsung tarafından üretilen pillerinde yangın riski olduğunu açıkladı.
NHTSA'nın açıklamasına göre, Samsung pillerinde üretim aşamasında meydana gelen bir hata, pil hücrelerindeki ayırıcıların zarar görmesine neden oluyor. Bu durum, pilin anod ve katot kısımları arasında istenmeyen bir etkileşim oluşturarak yangın riskini artırıyor. Samsung’un açıklamasına göre, Ford, Audi ve Stellantis Grubu’na ait toplam 180 bin 196 araç bu durumdan etkileniyor.
"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DURUN UYARISI"
Araç sahipleri, araçlarında herhangi bir anormallik fark ederlerse derhal güvenli bir yere park ederek yetkili servisi aramaları gerekiyor. Ford araçlarında, bir sorun tespit edildiğinde "Hemen Güvenli Bir Şekilde Durun" uyarısı verilecek. Otomobil üreticileri, geri çağrılan araçların sahiplerine ulaşarak durumu bildirecek ve ücretsiz olarak gerekli onarımları yapacaklar.
Etkilenen modeller şu şekilde:
Ford: 2020-2024 model yılları arasında üretilen Escape modelleri
Lincoln: 2021-2024 model yılları arasında üretilen Corsair modelleri
Jeep: 2020-2024 model yılları arasında üretilen Wrangler 4xe ve 2022-2023 model yılları arasında üretilen Grand Cherokee 4xe plug-in hibrit modelleri
Audi: 2022 model yılı Audi A7 ve 2022-2023 model yılı Audi Q5 modelleri