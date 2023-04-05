Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Forbes Dergisi Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısında bu yıl azalma var. Dünyada 2 bin 640 milyarderin toplam 12.2 trilyon serveti var. Elon Musk birinciliği kaptırırken Türkiye'den de 26 isim listedeki yerini aldı.
Dünyada milyarder sayısı 28 kişi azaldı. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'in Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi.
Forbes'in bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.
Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.
Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'ın serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.