Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınlarını Açıkladı: Listedeki Tek Türk İsim Şaşırttı
Forbes Dergisi, her yıl yayımladığı "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesine ilişkin 2024 sonuçlarını açıkladı. Listenin ilk dört sırasını, siyaset dünyasından isimler oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen listenin zirvesinde yer alırken, ikinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve dördüncü sırada ise Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yer aldı.
GÜLER SABANCI TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR
Listede Türkiye’den yer alan tek isim, Sabancı Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı oldu. Forbes, Sabancı’nın kariyerindeki başarılarına dikkat çekerek, onun Sabancı Üniversitesi’nin kurucu başkanı olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerindeki liderliğini vurguladı. Ayrıca Sabancı’nın, Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası (ERT) üyesi olan ilk kadın olmasının ve MIT Enerji Girişimi Dış Danışma Kurulu’ndaki aktif rolünün altını çizdi.
İŞ DÜNYASINDA LİDERLER
İş dünyası kategorisinde zirvede General Motors CEO’su Mary Barra yer aldı. Onu Accenture CEO’su Julie Sweet ve Elevance CEO’su Gail Boudreaux izledi.
SEÇİM KRİTERLERİ
Forbes, listede yer alacak isimleri belirlerken yalnızca maddi zenginlik veya güç pozisyonuna değil, bu pozisyonun nasıl kullanıldığına ve toplum üzerindeki etkisine odaklandığını açıkladı.