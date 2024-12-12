Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınlarını Açıkladı: Listedeki Tek Türk İsim Şaşırttı

GÜLER SABANCI TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Listede Türkiye’den yer alan tek isim, Sabancı Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı oldu. Forbes, Sabancı’nın kariyerindeki başarılarına dikkat çekerek, onun Sabancı Üniversitesi’nin kurucu başkanı olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerindeki liderliğini vurguladı. Ayrıca Sabancı’nın, Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası (ERT) üyesi olan ilk kadın olmasının ve MIT Enerji Girişimi Dış Danışma Kurulu’ndaki aktif rolünün altını çizdi.