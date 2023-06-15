Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes tarafından her yıl açıklanan listede Türkiye'nin en zengin iş insanları belli oldu. İşte Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı...
Forbes her sene olduğu gibi bu senede dünyanın en zengin insanları listesini yayınladı. Listede Jeff Bezos ve Elon Musk oldukça konuşulmuştu. Açıklanan listede Türkiye'nin en zengin kişileri de merak konusu oldu. Peki Türkiye'nin en zengin kişileri kimler?
İşte en zengin 10 Türk
10- Filiz Şahenk
Listenin son sırasında da aslında bir sıra paylaşımı söz konusu. 9. sırada yer alan Erman Ilıcak ile sırayı paylaşan Filiz Şahenk Filiz Gıda markasının kurucusudur. Türkiye'nin en zengin 3. kadını da olan Filiz Şahenk'in güncel serveti 2,3 milyar dolar değerinde.
9- Erman Ilıcak
3 Ekim 1967 yılında Malatya'da doğan Erman Ilıcak üniversite eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olarak tamamlamıştır. Şu an Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı olan mühendis Erman Ilıcak inşaat ve gayrimenkul yatırımları gibi sektörlerde hizmet vermekte. Güncel listelere göre serveti 2,3 milyar dolar.
8- Ferit Faik Şahenk
18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğan Ferit Faik Şahenk aslında Şaban Cemil Kazancı ile 7. sırayı paylaşmakta. Şu anki Doğuş Grubu ve eski Garanti Bankası yönetim kurulu başkanı olan Ferit Faik Şahenk güncel listelere göre 2.5 milyar dolarlık bir servetin sahibi.