Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!

Forbes her sene olduğu gibi bu senede dünyanın en zengin insanları listesini yayınladı. Listede Jeff Bezos ve Elon Musk oldukça konuşulmuştu. Açıklanan listede Türkiye'nin en zengin kişileri de merak konusu oldu. Peki Türkiye'nin en zengin kişileri kimler?

İşte en zengin 10 Türk