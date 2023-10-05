Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede

Forbes dergisi ABD'nin en zenginleri listesini açıkladı. Forbes 400 listesine iki Türk de girmeyi başardı.

Elon Musk
Son Güncelleme:
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 1

Forbes Dergisi Amerika'nın en zenginlerini derlediği Forbes 400 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl özellikle teknoloji firmalarının sahiplerinin servetlerinde büyük bir değer kaybı yaşanmıştı. Bu yıl ise tam tersi bir görünüm ortaya çıktı.

1 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 2

Forbes'un yayınladığı listeye göre, Amerika'nın süper zenginleri yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl toplam 500 milyar dolar kaybettikten sonra, ülkenin en zengin 400 insanı hepsini geri kazandı. Bu elit grup şu anda toplamda 4,5 trilyon dolar değeri ile 2021'de kırılan bir rekoru egale ediyor.

2 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 3

Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. GazeteDuvar'ın aktardığına göre; zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.

3 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 4

Listeden düşen dikkat çekici bir isim de var; Donald Trump. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra ünlü NBA oyuncusu basketbolcu Michaej Jordan da bu sene yükselen serveti ile listede kendisine yer bulanlardan oldu. Jordan 3 milyar dolarlık serveti ile listede 379'uncu sırada yer aldı.

4 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 5

ZİRVEDE ELON MUSK VAR

Tüm yıl boyunca tartışmaların odağında kalan, geçtiğimiz yılın en çok para kaybeden ismi, olan, Twitter satın alması ve adını X'e dönüştürmesiyle büyük eleştirilerin hedefinde yer alan Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk bütün bunlara rağmen listenin zirvesinde yer aldı.

5 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 6

Teknoloji firmalarının geçtiğimiz yılki gerilemesinin ardından bu yıl yeniden yükselişe geçmesi ile servetini yükselten Musk 251 milyar dolarlık serveti ile Forbes 400'ün ilk basamağını almayı başardı.

Onun ardından gelen isim ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti ise listede 161 milyar dolar olarak belirtildi.

6 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 7

İKİ TÜRK DE LİSTEDE YER ALDI

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.

7 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 8

SNC'nin Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021'de SNC, Dream Chaser'ın başını çektiği uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'e dönüştürdü.

8 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 9

Kasım 2021'de 4,5 milyar dolar değerlemeyle 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, 2023'ün sonlarında veya 2024'te Tenacity adlı bir kargo Dream Chaser'ın ilk uçuşunu başlatmaya hazırlanıyor.

Her ikisi de Türk olan Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, SNC'yi 1994 yılında sadece 20 çalışanı varken satın aldı.

İşte listenin zirvesinde yer alan ilk 10...

9 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 10

ELON MUSK

251 MİLYAR DOLAR
TESLA, SPACEX, TWİTTER (X)

10 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 11

JEFF BEZOS

161 MİLYAR DOLAR
AMAZON

11 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 12

LARRY ELLISON

158 MİLYAR DOLAR
ORACLE

12 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 13

WARREN BUFFET

121 MİLYAR DOLAR
BERKSHIRE HATAWAY

13 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 14

LARRY PAGE

114 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

14 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 15

BILL GATES

111 MİLYAR DOLAR
MICROSOFT

15 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 16

SERGEY BRIN

110 MİLYAR DOLAR
GOOGLE

16 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 17

MARK ZUCKERBERG

106 MİLYAR DOLAR
META (FACEBOOK)

17 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 18

STEVE BALLMER

96,3 MİLYAR DOLAR
BLOOMBERG LP

18 19
Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede - Resim: 19

MICHAEL DELL

71,5 MİLYAR DOLAR
DELL TECH

19 19