Forbes açıkladı: İşte en zengin isimler! İki Türk de listede

Listeden düşen dikkat çekici bir isim de var; Donald Trump. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra ünlü NBA oyuncusu basketbolcu Michaej Jordan da bu sene yükselen serveti ile listede kendisine yer bulanlardan oldu. Jordan 3 milyar dolarlık serveti ile listede 379'uncu sırada yer aldı.