Fiyatlar Uçtu, 1 Hafta İçinde 4 Kat Zam Geldi! Artık Marketlerde Değil, Taneyle Eczanelerde Satılacak

"KITLIK 3 YIL BOYUNCA SÜRECEK"

Öztürk, meyve kıtlığının en az üç yıl sürebileceğini belirterek, "Üç yılda bile normale dönmesi zor. Ürün bol olduğunda para etmiyor, kıt olduğunda ise ulaşılamaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Üreticiler de esnaf da fiyatların geldiği noktadan endişe duyuyor. Önümüzdeki dönemde kuruyemiş ve kuru meyve fiyatlarında daha da sert artışların yaşanabileceği belirtiliyor.