Fiyatlar Uçtu, 1 Hafta İçinde 4 Kat Zam Geldi! Artık Marketlerde Değil, Taneyle Eczanelerde Satılacak
Türkiye'yi etkisi altına alan don felaketi, kuruyemiş fiyatlarını uçurdu. Osmaniye'deki esnaf, 1 hafta içinde 5 kez zam gelmesi nedeniyle ürünlerin artık marketlerde değil eczanelerde taneyle satılacağını belirtti.
Kaynak: ANKA
Türkiye genelinde yaşanan don olayları, tarım ürünlerini ağır şekilde etkiledi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kuruyemiş satan Buse Küçükkaya, son günlerde toptan alış fiyatlarında adeta bir patlama yaşandığını belirtti. Küçükkaya, don felaketinin ardından ürünlerin fiyatlarının ortalama yüzde 300 oranında arttığını ifade etti.
FİYATLARA 4 KAT ZAM GELDİ
Semt pazarında yaşanan fiyat değişimlerini anlatan Küçükkaya, "Geçen hafta 80 liraya aldığımız ürün bugün 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liradan alıyorduk, şimdi 500 lirayı buldu. Gün kurusunun toptan fiyatı ise 150 liradan 600 liraya yükseldi. Fiyatlar böyle giderse bu ürünleri artık sadece eczanelerde bulabileceğiz" dedi.
DON VURDU FİYATLAR PATLADI
Don nedeniyle ürün arzında yaşanan büyük düşüş, fiyatları fırlattı. Küçükkaya, "Don vurduğu için fiyatlar sürekli yükseliyor. Şu anda bu seviyelerde ama gelecek yıl daha da artacak gibi görünüyor" diyerek endişesini dile getirdi.
"ARTIK MARKETLERDE DEĞİL ECZANELERDE SATILACAK"
Malatya'da kayısı üretimi ve pazarlaması yapan Recep Öztürk ise durumu daha da dramatik bir dille anlattı. Öztürk, "Memleketimizde meyve kalmadı. Ağaçlarımızın yüzde 70'inin yeniden yaprak vereceği bile şüpheli. Şu anda 80 liralık mal 350 lirayı geçti. Fiyatlar böyle giderse ürünler marketlerde değil, eczanelerde tane ile satılacak" dedi.
"KITLIK 3 YIL BOYUNCA SÜRECEK"
Öztürk, meyve kıtlığının en az üç yıl sürebileceğini belirterek, "Üç yılda bile normale dönmesi zor. Ürün bol olduğunda para etmiyor, kıt olduğunda ise ulaşılamaz oluyor" ifadelerini kullandı.
Üreticiler de esnaf da fiyatların geldiği noktadan endişe duyuyor. Önümüzdeki dönemde kuruyemiş ve kuru meyve fiyatlarında daha da sert artışların yaşanabileceği belirtiliyor.