Fiyatlar arttı, talep patladı: İşlere yetişemiyor!
Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalıçarşı'da mutfak eşyası tamiratı yapan 63 yaşındaki Orhan Yoğun, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu söyledi. Artan taleplere yetişmeye çalışan Yoğun, "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'ta 50 yıldır mutfak eşyası tamiratı yapan Orhan Yoğun, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu söyledi.
Tarihi Kapalıçarşı'da mutfak eşyası tamiratı yapan 63 yaşındaki Yoğun, "Depremden sonra da tamiratlarda azalma olmadı aksine yoğunluk fazlalaştı. Tencere, tava ve çaydanlıklarda fahiş fiyatlar olunca vatandaşlar çareyi eşyalarını tamir ettirmede buldu" dedi.
"EMEK VERİYORUZ"
50 yıldır mutfak eşyası tamiratında hizmet verdiğini anlatan Yoğun, "Burada çaydanlık, tencere gibi mutfak eşyalarının parlatması, kulp değişimi, buna benzer bütün tamiratlarda insanlara bir faydamız olsun, ekonomiye bir faydamız olsun diye emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA RAĞBET OLUYOR"
"Depremden sonra ise tamiratlarda azalma olmadı hatta daha çok tamir işleri olmaya başladı" diyen Yoğun, "Şu an halkımız çok fazla rağbet gösteriyor biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.