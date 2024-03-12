Fiyatlar arttı, talep patladı: İşlere yetişemiyor!

"ÇOK FAZLA RAĞBET OLUYOR"

"Depremden sonra ise tamiratlarda azalma olmadı hatta daha çok tamir işleri olmaya başladı" diyen Yoğun, "Şu an halkımız çok fazla rağbet gösteriyor biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.