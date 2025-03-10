Fiyatı Gören U Dönüşü Yaptı: 3 Ayda Milyonlarca Kişi! Ufak Bir Sorun Bile 10 Bin Liraları Görünce Rağbet Arttı

Araç sahipleri yükselen fiyatlar karşısında kasko değil zorunlu olan trafik sigortasını bile yaptırmayı tercih etmiyordu. Ancak son dönemde kurlardaki artışın da etkisi ile artan yedek parça ve onarım maliyetleri araç sahiplerini bir anda 180 derece döndürdü. Haziran 2024’te 3,6 milyon olan kasko yaptıran araç sayısı Eylül 2024’te 5,6 milyona ulaştı.