Fiyatı Gören U Dönüşü Yaptı: 3 Ayda Milyonlarca Kişi! Ufak Bir Sorun Bile 10 Bin Liraları Görünce Rağbet Arttı
Fiyatlar artınca yanına bile yanaşmayan araç sahipleri yedek parça fiyatlarını görünce kaskoyu uçurdu! Küçük bir onarımın maliyeti ile 10 bin liraları bulurken kasko yaptıran kişi sayısında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Sektör temsilcileri, “Küçük maliyetlerden kaçarak sonradan büyük pişmanlıklar yaşandığına şahit oluyoruz” derken araç sahiplerine de uyarıda bulundular.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Araç sahipleri yükselen fiyatlar karşısında kasko değil zorunlu olan trafik sigortasını bile yaptırmayı tercih etmiyordu. Ancak son dönemde kurlardaki artışın da etkisi ile artan yedek parça ve onarım maliyetleri araç sahiplerini bir anda 180 derece döndürdü. Haziran 2024’te 3,6 milyon olan kasko yaptıran araç sayısı Eylül 2024’te 5,6 milyona ulaştı.
Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Ekinci’nin haberine göre, sektör temsilcileri ufak bir onarım işleminin bile binlerce lirayı bulduğunu kaydetti. Sigorta acentesi sahibi Cemil Uçar, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Günümüzde araç değerlerinin yüksek olmasından kaynaklı trafik sigortasındaki limitler maalesef yetersiz kalıyor ve araç sahipleri mağdur olup mahkemeye başvurarak karşı taraftan uğradıkları zararları talep ediyor” dedi.
MAĞDURİYET YAŞAMAK İSTEMİYORSANIZ BU DETAYI ATLAMAYIN!
“Kaskosu olan sürücüler bu konuda özellikle poliçelerinde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatından kaynaklı olarak koruma altında oluyor. Kaskoda yer alan ihtiyari mali mesuliyet teminatı en önemli teminatlardandır ve kasko yaptıran sürücüler karşı tarafa verilen hasar bedelini muhakkak kontrol etmelidir” ifadelerini kullanan Uçar, “Bu teminat düşük verildiği takdirde hem kasko yaptıran hem de karşı taraf mağduriyet yaşayabilir” diyerek araç sahiplerine uyarıda bulundu.
Kasko tutarının çeşitli nedenlerle şirketler nezdinde farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Uçar, araç sahiplerini kasko yaptırmaları konusunda uyararak "Küçük maliyetlerden kaçarak sonradan büyük pişmanlıklar yaşandığına şahit oluyoruz” dedi.
10 BİN LİRAYI BULABİLİYOR
Araç onarım merkezi sahibi Altan Kaya ise yükselen işçilik ve yedek parça maliyetlerinden etkilenmek istemeyen kişi sayısının günden güne arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Günümüzde güncel olarak mini onarım diye tabir edilen tampon onarımı ve boyama maliyeti 10 bin lira tutarına kadar yükseldi. Haliyle kasko yaptıranların sayısı da bir hayli arttı.”