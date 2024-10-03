Fiyatı Düştü, Bolluk Yaşanıyor! Tezgahlarda Kapış Kapış Gidiyor
Av yasağının sona ermesiyle birlikte 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Trabzon, Ordu ve Giresun'daki balıkçılar, bir ay içinde bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor. Palamudun kilo fiyatının düşmesi, balık severlerin ilgisini artırdı ve palamut tezgahlarda kapış kapış satılıyor.
Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz’de 1 Eylül'de başlayan palamut avı sezonu, balıkçıları sevindirdi. Trabzon, Ordu ve Giresun’da av yasağının sona ermesiyle birlikte "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarını bol miktarda palamutla doldurdu ve bereketli bir sezon geçirdi.
Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, ekim ayında palamut avının daha da artması bekleniyor. Şimdilerde balıkçılar, palamut avının yanı sıra hamsi için de geri sayıma başlamış durumda.
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun ilk ayında palamut avının ağırlıklı olduğunu vurguladı. Palamudun hem bolluğunun hem de fiyatının tüketicilerin beklentisini karşıladığını belirterek, balıkçılar için bereketli bir dönem yaşandığını ifade etti.
Mutlu, palamut avcılığında bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Havalarda belirli bir soğuma gözleniyor. Şu anda tahmin ediyorum 24 derecelerin altına düşmeye başladı. İnşallah daha da erken soğursa hamside bir belirlilik olur diye düşünüyoruz" dedi.
Trabzon Toptancı Balık Hali'nde komisyoncu Recep Denizer de yeni av sezonunun bir ayını geride bıraktıklarını belirterek,"Bir ayın değerlendirmesinde son 20 yılın en iyi balıkçılığı, palamut avı oluyor. Tahmin ediyoruz şu anda Gürcistan tarafına palamut geçti. Göçünü tamamlayıp 2-3 gün içinde tekrar döneceğini bekliyoruz. Şu anda teknelerimizin hepsi Hopa sınırında. Yine bol, çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
'AV BİRAZ DAHA SÜRECEK'
Trabzon'da 47 yıllık balıkçı Serdar Korkmaz, bu yıl palamut avının bereketli geçtiğini ve temmuz ayından itibaren bol avın sinyallerinin alındığını belirtti. Temmuz ayında ilk palamutların görünmesiyle birlikte bol bir sezon yaşanacağını öngördüklerini dile getiren Korkmaz, "Şu ana kadar çok şükür, palamut bol ve balıkçılık gayet iyi gidiyor. Vatandaş da genelde palamut tüketiyor, hem biz memnunuz hem de alan memnun." dedi.
Palamut fiyatlarının da halkın beklentilerini karşıladığını ifade eden Korkmaz, "Avcılık bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, inşallah bu bolluk sürer." diye ekledi.
ORDULU BALIKÇILAR GELECEK AYLARDAN DA UMUTLU
Ordulu balıkçılar, av sezonunun ilk ayının bereketli geçmesinden oldukça memnun. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, özellikle palamut avının bol olduğunu belirterek, aynı zamanda istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığını ifade etti. Arslantürk, sezonun ikinci ve üçüncü ayından da umutlu olduklarını vurguladı. Şu an denizdeki palamutların büyüdüğüne işaret eden Arslantürk, "Orta boy palamut 80 lira, büyük palamut ise 100 liradan satılıyor." dedi.
Erdal Çamaş da sezonun oldukça güzel başladığını ve tezgahlarda her gün balık satışı olduğunu söyledi. İlk 15 gün en çok satılan balığın palamut olduğunu belirten Çamaş, önümüzdeki dönemde de avın bereketli olmasını beklediklerini dile getirdi.
GİRESUNLU BALIKÇILAR DA PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, geçtiğimiz ayın palamut açısından çok verimli geçtiğini, şu an doğu bölgelerde avcılığın yoğunlaştığını kaydetti. Arslan, ekim sonlarında batıya balık göçü beklediklerini ve kasım sonu hatta aralık ayında bile avcılığın devam edebileceğini söyledi. Ancak balık başka ülkelerin kıyılarına göç ederse avcılığın daha kısa süreceğini ekledi.
100 LİRADAN SATILIYOR
Hamsi avı içinse Arslan, henüz erken olduğunu belirtti. Karadeniz'de hamsinin şu anda bulunmadığını, ancak ekim sonunda hamsinin görülmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Şu anda tezgahlarda 1 kilogram palamudun ortalama 100 liradan satıldığı bilgisini de paylaştı.