Fiyatı Düştü, Bolluk Yaşanıyor! Tezgahlarda Kapış Kapış Gidiyor

Orta ve Doğu Karadeniz’de 1 Eylül'de başlayan palamut avı sezonu, balıkçıları sevindirdi. Trabzon, Ordu ve Giresun’da av yasağının sona ermesiyle birlikte "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarını bol miktarda palamutla doldurdu ve bereketli bir sezon geçirdi.

Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, ekim ayında palamut avının daha da artması bekleniyor. Şimdilerde balıkçılar, palamut avının yanı sıra hamsi için de geri sayıma başlamış durumda.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun ilk ayında palamut avının ağırlıklı olduğunu vurguladı. Palamudun hem bolluğunun hem de fiyatının tüketicilerin beklentisini karşıladığını belirterek, balıkçılar için bereketli bir dönem yaşandığını ifade etti.

Mutlu, palamut avcılığında bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Havalarda belirli bir soğuma gözleniyor. Şu anda tahmin ediyorum 24 derecelerin altına düşmeye başladı. İnşallah daha da erken soğursa hamside bir belirlilik olur diye düşünüyoruz" dedi.

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde komisyoncu Recep Denizer de yeni av sezonunun bir ayını geride bıraktıklarını belirterek,"Bir ayın değerlendirmesinde son 20 yılın en iyi balıkçılığı, palamut avı oluyor. Tahmin ediyoruz şu anda Gürcistan tarafına palamut geçti. Göçünü tamamlayıp 2-3 gün içinde tekrar döneceğini bekliyoruz. Şu anda teknelerimizin hepsi Hopa sınırında. Yine bol, çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

'AV BİRAZ DAHA SÜRECEK'

Trabzon'da 47 yıllık balıkçı Serdar Korkmaz, bu yıl palamut avının bereketli geçtiğini ve temmuz ayından itibaren bol avın sinyallerinin alındığını belirtti. Temmuz ayında ilk palamutların görünmesiyle birlikte bol bir sezon yaşanacağını öngördüklerini dile getiren Korkmaz, "Şu ana kadar çok şükür, palamut bol ve balıkçılık gayet iyi gidiyor. Vatandaş da genelde palamut tüketiyor, hem biz memnunuz hem de alan memnun." dedi.

Palamut fiyatlarının da halkın beklentilerini karşıladığını ifade eden Korkmaz, "Avcılık bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, inşallah bu bolluk sürer." diye ekledi.