Fiyatı Dakikalar İçinde Yüzde 50 Dibe Vurdu: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı!

TAZMİNAT SÜRECİ BAŞLATILIYOR

Bitget yetkilileri, bu olaydan etkilenen kullanıcılardan özür dileyerek, yaşanan kayıpların tamamını karşılayacaklarını ifade etti. Şirket, tazminat planının 24 saat içerisinde açıklanacağını ve tüm sürecin 72 saat içerisinde tamamlanacağını taahhüt etti. Daha önce de benzer bir durum OKB tokeninde yaşanmış, bu olay da token fiyatında ani düşüşe neden olmuştu.

BORSADAN AÇIKLAMA GELDİ

Borsa, bu olayın ardından kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye yönelik adımlar atacağını vurguladı. Açıklamada, “Bitget, müşteri deneyimini iyileştirmeye kendini adamıştır. Marjin pozisyon seviyelerini, risk yönetimi tedbirlerini ve tasfiye mekanizmalarını optimize etmeye devam edeceğiz ve sizin için daha güvenli ve istikrarlı bir ticaret ortamı sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı.