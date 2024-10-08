Fiyatı Dakikalar İçinde Yüzde 50 Dibe Vurdu: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı!
Kripto para borsası Bitget, dakikalar içerisinde büyük bir kayba uğradı. Bitget'in düşüşünün ardından yatırımcısı neye uğradığını şaşırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para borsası Bitget, 7 Ekim 2024 tarihinde BGB tokenindeki ani fiyat dalgalanmasının ardından kullanıcılarına yönelik bir açıklama yaparak, tüm kayıpları karşılayacağını duyurdu.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, BGB tokeninde yaklaşık on dakika süren ani bir dalgalanma meydana geldi. Bu süreçte token fiyatı 1,14 dolardan 0,53 dolara kadar gerileyerek %50’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Kısa bir süre sonra ise piyasa yeniden dengeye kavuştu. Bitget, bu ani fiyat düşüşünün ardından zarar gören kullanıcıların mağduriyetini gidereceğini açıkladı.
TAZMİNAT SÜRECİ BAŞLATILIYOR
Bitget yetkilileri, bu olaydan etkilenen kullanıcılardan özür dileyerek, yaşanan kayıpların tamamını karşılayacaklarını ifade etti. Şirket, tazminat planının 24 saat içerisinde açıklanacağını ve tüm sürecin 72 saat içerisinde tamamlanacağını taahhüt etti. Daha önce de benzer bir durum OKB tokeninde yaşanmış, bu olay da token fiyatında ani düşüşe neden olmuştu.
BORSADAN AÇIKLAMA GELDİ
Borsa, bu olayın ardından kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye yönelik adımlar atacağını vurguladı. Açıklamada, “Bitget, müşteri deneyimini iyileştirmeye kendini adamıştır. Marjin pozisyon seviyelerini, risk yönetimi tedbirlerini ve tasfiye mekanizmalarını optimize etmeye devam edeceğiz ve sizin için daha güvenli ve istikrarlı bir ticaret ortamı sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı.