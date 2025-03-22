Fiyatı Aniden Çakıldı, Herkes Almak İçin Sıraya Girdi: Piyasa Altüst Oldu! Fiyatı Düşer Düşmez Tüm Raflar Boşaldı

Balıkçı Emin Avcı, son günlerde havaların elverişli olmaması nedeniyle denizden çıkan balık miktarının azaldığını belirtti. Ramazan ayının etkisiyle somon, levrek ve mezgitin daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Avcı, fiyatlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Somonun kilosunu 175 liraya kadar düşürdük. Levrek ve alabalık 100 lira, çipura 300 lira, istavrit ve mezgit ise 200 liradan satılıyor. Hamsi ise artık çok az geliyor, kilosu 150 lira civarında. Zaten sezonu bittiği için vatandaş fazla ilgi göstermiyor."

Tezgahtaki çeşitlilik sürse de, fiyat performans açısından somonun öne çıktığını belirten balıkçılar, özellikle iftar sofralarında somona olan ilginin arttığını dile getirdi.