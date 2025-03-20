Fiyatı Altınla Yarışıyor, Bulan Zengin Oluyor: Tanesi 3 Bin 250 TL'den Satılıyor

TAMAMI 3 BİN 250 TL'YE SATILIYOR

Tezgaha çıkarılan fener balığı, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekti. Çakır, balığı bütün olarak almak isteyenler için 3 bin 250 TL’den satışa sunduğunu belirtti. Fener balığının lezzeti ve besleyici özellikleri nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Çakır, bu tür nadir balıkların tezgâhlarda fazla uzun süre kalmadığını dile getirdi.