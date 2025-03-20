Fiyatı Altınla Yarışıyor, Bulan Zengin Oluyor: Tanesi 3 Bin 250 TL'den Satılıyor
Karadeniz'de nadir görülen fener balığı Ordu'da yakalandı. Fiyatı altınla yarışan fener balığının kilosu 500 TL'ye satılırken tamamı ise 3 Bin 250 TL oldu.
Kaynak: AA
Ordu’da denize açılan balıkçılar, Karadeniz’de nadir rastlanan fener balığını ağlarına düşürdü. Genellikle Akdeniz ve Ege’de görülen bu balık türü, Karadeniz’de ender avlanan deniz canlıları arasında yer alıyor. Fiyatı altınla yarışan bu balık adeta servet değerinde satılıyor. Fener balığının kilosu 500 TL'ye satılırken tamamı ise 3 Bin 250 TL'ye satılıyor.
FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR
Perşembe ilçesindeki balıkçılar tarafından tezgaha çıkarılan yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığındaki fener balığı, kilosu 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Balıkçı Özay Çakır, bu türün Karadeniz sularında pek sık görülmediğini belirterek, balığın Marmara’dan Karadeniz’e geldiğini düşündüklerini ifade etti.
TAMAMI 3 BİN 250 TL'YE SATILIYOR
Tezgaha çıkarılan fener balığı, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekti. Çakır, balığı bütün olarak almak isteyenler için 3 bin 250 TL’den satışa sunduğunu belirtti. Fener balığının lezzeti ve besleyici özellikleri nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Çakır, bu tür nadir balıkların tezgâhlarda fazla uzun süre kalmadığını dile getirdi.