Fiyatı 1300 TL'den 750 TL'ye Düştü: Duyan Soluğu Orada Aldı

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop’ta, balıkçıların ağlarına bol miktarda kalkan balığı takıldı. Sezonun bereketli geçmesiyle birlikte hem balıkçılar hem de tüketiciler bu durumdan memnun kaldı. Denize açılan balıkçıların avladığı kalkan balıkları, tezgahlarda yerini alırken, büyüklüklerine göre kilogram fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişiyor. Balık fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaşların da kalkan balığına ilgisi arttı.