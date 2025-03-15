Fiyatı 1300 TL'den 750 TL'ye Düştü: Duyan Soluğu Orada Aldı
Denize açılan balıkçıların avladığı kalkan balıkları tezgahlarda yerini alırken, fiyatı da yarı yarıya düştü. 10 gün önce kalkan balığının kilosu 1300 TL'den satılırken, şimdi fiyatı büyüklüğüne göre 500 ile 750 TL arasında satılmaya başladı.
Kaynak: AA
Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop’ta, balıkçıların ağlarına bol miktarda kalkan balığı takıldı. Sezonun bereketli geçmesiyle birlikte hem balıkçılar hem de tüketiciler bu durumdan memnun kaldı. Denize açılan balıkçıların avladığı kalkan balıkları, tezgahlarda yerini alırken, büyüklüklerine göre kilogram fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişiyor. Balık fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaşların da kalkan balığına ilgisi arttı.
FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Balıkçı İbrahim Coşkun, 15 Nisan’da sona erecek av sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirterek, sezon boyunca palamut, hamsi, mezgit ve istavrit bolluğu yaşandığını, şimdi ise kalkan balığının tezgahları doldurduğunu ifade etti.
Coşkun, kalkan balığının fiyatında büyük bir düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Bundan 10 gün önce kalkan balığının kilogramı 1300 liraydı. Şu an yarı fiyatına, yani 500-750 lira arasında satılıyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnun. 600-700 liraya kıyma almak yerine, aynı fiyata taze kalkan balığı almayı tercih ediyorlar" dedi.
Sezonun verimli geçmesi sayesinde tüketiciler uygun fiyatlarla balık tüketme şansı yakalarken, Sinoplu balıkçılar da avın bereketinden mutlu olduklarını dile getirdi.