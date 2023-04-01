Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak'
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler yaklaşırken, yabancı kurumların seçim sonrasına yönelik analizleri devam ediyor. Bank of America'dan sonra Fitch Ratings de döviz sorunuyla ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler yaklaşırken, yabancı kurumların seçim sonrasına yönelik analizleri devam ediyor. Bank of America'nın (BofA) Türkiye ile ilgili analizi öne çıkmıştı.
BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergeler Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ederken, bu dengelenme de finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabilir.
Kurumun raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.
Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.