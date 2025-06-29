Fitch'ten Bomba Altın Tahmini: Resmen Dibi Görecek!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, emtia piyasalarına ilişkin yeni değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Altın ve bakır başta olmak üzere birçok değerli metalin fiyatı için dikkat çeken tahminlerde bulunan kuruluş, özellikle altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Fitch Ratings’in yayımladığı raporda, 2025 ve 2026 yıllarına dair güncellenen altın fiyat öngörüleri yer aldı. Rapora göre, altının 2025'te ons başına 2.800 dolar, 2026'da ise 2.400 dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor. Oysa halihazırda altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3.285 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bu durum, analistler tarafından ciddi bir düşüş potansiyeline işaret olarak değerlendiriliyor.
Fitch’in öngörüsü, özellikle son dönemde altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların temkinli adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor. Raporda, jeopolitik tansiyonlar, ticaret kısıtlamaları, merkez bankalarının altın rezervlerindeki artış ve ekonomik belirsizliklerin fiyatlarda yön belirleyici olacağı ifade edildi.
BAKIR VE DİĞER METALLERDE REVİZYON
Altın dışında diğer emtia kalemlerinde de tahmin güncellemeleri dikkat çekiyor. Bakır için 2025 yılı fiyat öngörüsü 8.800 dolardan 9.200 dolara, 2026 tahmini ise 8.500 dolara yükseltildi. 2027’de fiyatın 8.000 dolar seviyesine sabitleneceği, 2028 ve 2029’da ise 7.500 dolara kadar gerileyeceği tahmin edildi.
Alüminyum fiyatlarının 2025 ve 2026 yıllarında 2.500 dolar, 2027-2029 arasında ise 2.300 dolar civarında seyretmesi bekleniyor. Çinko için ise 2025 yılında 2.700 dolar, 2026’da 2.650 dolar ve 2027’de 2.550 dolar seviyeleri öngörüldü.
UZMANLARDAN ALTIN UYARISI
Fitch’in tahminlerinin piyasa fiyatlarının oldukça altında kalması, özellikle altın yatırımcıları arasında tedirginlik yarattı. Uzmanlar, kısa vadeli kazanç fırsatları oluşsa da, orta ve uzun vadede yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.
Kuyumculuk sektöründe ise bu öngörülerin etkilerinin hissedilmeye başladığı belirtiliyor. Fiyatların gerileme sinyali vermesiyle birlikte bazı yatırımcıların altınlarını nakde çevirmeye başladığı, buna karşılık fiziki talebin hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği ifade ediliyor.