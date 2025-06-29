Fitch'ten Bomba Altın Tahmini: Resmen Dibi Görecek!

BAKIR VE DİĞER METALLERDE REVİZYON

Altın dışında diğer emtia kalemlerinde de tahmin güncellemeleri dikkat çekiyor. Bakır için 2025 yılı fiyat öngörüsü 8.800 dolardan 9.200 dolara, 2026 tahmini ise 8.500 dolara yükseltildi. 2027’de fiyatın 8.000 dolar seviyesine sabitleneceği, 2028 ve 2029’da ise 7.500 dolara kadar gerileyeceği tahmin edildi.

Alüminyum fiyatlarının 2025 ve 2026 yıllarında 2.500 dolar, 2027-2029 arasında ise 2.300 dolar civarında seyretmesi bekleniyor. Çinko için ise 2025 yılında 2.700 dolar, 2026’da 2.650 dolar ve 2027’de 2.550 dolar seviyeleri öngörüldü.