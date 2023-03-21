Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, uluslararası kuruluşlar da tahminlerini güncellemeye başladı. Son olarak, Fitch altın için beklediği yeni zirveyi açıkladı.

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Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor! - Resim: 1

Fitch'in araştırma birimi Fitch Solutions, altın fiyatları için yaptığı tahminini yükseltti.

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Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor! - Resim: 2

Raporda, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesi büyük olasılık" ifadelerine yer verildi.

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Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor! - Resim: 3

Altının ons fiyatı dün 2 bin dolar barajını aşarken, gram altın 1256 lira satış fiyatıyla rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında frene basacağı beklentisinin güçlenmesi ve bankacılık krizi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

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Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor! - Resim: 4

ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizinin şimdilik hafiflemesi üzerine altının ons fiyatı düne göre yaklaşık 35 dolarlık düşüşle 1970 dolar seviyesine geriledi.

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