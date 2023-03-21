Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor!

Altının ons fiyatı dün 2 bin dolar barajını aşarken, gram altın 1256 lira satış fiyatıyla rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında frene basacağı beklentisinin güçlenmesi ve bankacılık krizi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.