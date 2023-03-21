Fitch'in yeni altın tahmini: Tüm zamanların zirvesine gidiyor!
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, uluslararası kuruluşlar da tahminlerini güncellemeye başladı. Son olarak, Fitch altın için beklediği yeni zirveyi açıkladı.
Fitch'in araştırma birimi Fitch Solutions, altın fiyatları için yaptığı tahminini yükseltti.
Raporda, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesi büyük olasılık" ifadelerine yer verildi.
Altının ons fiyatı dün 2 bin dolar barajını aşarken, gram altın 1256 lira satış fiyatıyla rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında frene basacağı beklentisinin güçlenmesi ve bankacılık krizi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizinin şimdilik hafiflemesi üzerine altının ons fiyatı düne göre yaklaşık 35 dolarlık düşüşle 1970 dolar seviyesine geriledi.