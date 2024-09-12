Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var

Yapılan değişikliklerle, fiş veya fatura kesmeyen işletmelere uygulanan cezalar önemli ölçüde artırıldı. İlk kez kuralları ihlal eden esnafa 10 bin lira ceza uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ise ceza miktarı kademeli olarak artacak: ikinci ihlalde 20 bin lira, üçüncü ihlalde 30 bin lira, dördüncü ihlalde 40 bin lira, beşinci ihlalde ise 50 bin lira ceza kesilecek. Altıncı ve sonraki ihlallerde ceza 100 bin liraya yükselecek.