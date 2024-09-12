Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var

Meclis'e sunulan yeni vergi paketi, alışverişlerde fiş veya fatura vermeyen esnafa yönelik cezaları önemli ölçüde artırdı. Ayrıca, fiş almayan müşterilere de ceza uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Vergi alışveriş
Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var - Resim: 1

Yapılan değişikliklerle, fiş veya fatura kesmeyen işletmelere uygulanan cezalar önemli ölçüde artırıldı. İlk kez kuralları ihlal eden esnafa 10 bin lira ceza uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ise ceza miktarı kademeli olarak artacak: ikinci ihlalde 20 bin lira, üçüncü ihlalde 30 bin lira, dördüncü ihlalde 40 bin lira, beşinci ihlalde ise 50 bin lira ceza kesilecek. Altıncı ve sonraki ihlallerde ceza 100 bin liraya yükselecek.

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Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var - Resim: 2

BU DETAYA DİKKAT

Fiş almayan müşterilere de ceza uygulanması düzenlemede yer aldı. Alışveriş sonrasında fiş almayan müşterilere de 5 bin lira ceza uygulanacak. Ancak, müşteri fişin kesilmediğini öğrendiğinde, 5 iş günü içinde vergi dairesine başvurursa, bu ceza uygulanmayacak.

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Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var - Resim: 3

İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, bazı satıcıların fiş yerine adisyon gibi belgeler sunarak fiş vermediği izlenimi yarattığını belirtti. Tolu, satıcılara söz konusu durumda cezaların artırılarak uygulanacağı ve 2 katına çıkacağını belirtti.

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Fiş Almayan Müşterilere Rekor Ceza: Kurtulmanın Tek Bir Şartı Var - Resim: 4

Yeni düzenlemeyle, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin daha etkili bir şekilde yürütülmesi ve vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, hem esnafın hem de müşterilerin vergi kurallarına uyum sağlaması bekleniyor.

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