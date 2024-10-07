Finans Devi Türkiye'de Asgari Ücret İçin En Net Rakamı Duyurdu! Çalışanları Üzecek Gelişme
Alman finans devi Deutsche Bank, Türkiye'deki asgari ücrete yapılması beklenen zam hakkında dikkat çekici tahminler paylaştı. Ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska'nın iki günlük İstanbul ziyareti sırasında yerel bankalar, politika yapıcılar ve ekonomistlerle gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisine dair önemli çıkarımlar yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Bank'ın “Türkiye Seyahat Notları: İstanbul'dan önemli çıkarımlar” başlıklı değerlendirmesinde, makroekonomik dengelerle ilgili olumlu bir hava gözlemlenirken, enflasyon ve asgari ücret artışı konusundaki öngörüler öne çıktı. Raporda, enflasyonun 2025'e kadar sürdürülebilir bir şekilde düşeceği öngörüsü paylaşılırken, asgari ücrete yapılacak zammın da bu sürecin önemli bir parçası olacağı vurgulandı.
'ENFLASYON DÜŞÜŞÜ BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLİR'
Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye’de makroekonomik dengelenmenin doğru bir yolda ilerlediğini belirtirken, özellikle iç talebin beklenenden daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, enflasyonun ekonomi programının ana risk unsuru olmaya devam edeceği ve enflasyon düşüşünün beklenenden daha uzun sürebileceği dile getirildi.
Raporda, 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 43,9 olarak güncellenirken, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ancak, ekonomistlerin genel görüşü, bu hedeflere ulaşmanın zaman alacağı yönünde.
2025 EKONOMİSİNE İLİŞKİN KRİTİK TAHMİLER
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası konusunda ihtiyatlı olmasını beklerken, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Ocak 2025'te faiz indirimine başlanacağı ve ilk adımda 250 baz puanlık bir indirimle faizin yüzde 47,5’e çekileceği öngörüsü de raporda yer aldı.
Sonuç olarak, Deutsche Bank’ın tahminleri, Türkiye ekonomisinin 2025'e kadar zor bir süreçten geçeceğini ancak makroekonomik politikaların doğru uygulanması halinde dengelenmenin sürdürülebilir olacağı yönünde. Asgari ücret zammı da bu dengenin önemli bir ayağı olarak görülüyor, ancak işletmeler üzerindeki olası baskıların iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN NET RAKAMI DUYURDULAR
Deutsche Bank, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 25-30 arasında bir zam yapılacağı tahmininde bulundu. Bu artışın, ekonomiyi dengelemek adına dengeli bir şekilde yapılmasının gerektiği vurgulandı. Yüzde 30’un üzerinde bir zam yapılmasının işletmeler üzerinde baskı yaratabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısı da raporda yer aldı. Özellikle, işletmelerin kâr marjlarındaki daralmanın, yüksek zamları kaldırmakta zorlanacağı belirtildi.