Finans Devi Türkiye'de Asgari Ücret İçin En Net Rakamı Duyurdu! Çalışanları Üzecek Gelişme

Deutsche Bank'ın “Türkiye Seyahat Notları: İstanbul'dan önemli çıkarımlar” başlıklı değerlendirmesinde, makroekonomik dengelerle ilgili olumlu bir hava gözlemlenirken, enflasyon ve asgari ücret artışı konusundaki öngörüler öne çıktı. Raporda, enflasyonun 2025'e kadar sürdürülebilir bir şekilde düşeceği öngörüsü paylaşılırken, asgari ücrete yapılacak zammın da bu sürecin önemli bir parçası olacağı vurgulandı.

'ENFLASYON DÜŞÜŞÜ BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLİR'

Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye’de makroekonomik dengelenmenin doğru bir yolda ilerlediğini belirtirken, özellikle iç talebin beklenenden daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, enflasyonun ekonomi programının ana risk unsuru olmaya devam edeceği ve enflasyon düşüşünün beklenenden daha uzun sürebileceği dile getirildi.

Raporda, 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 43,9 olarak güncellenirken, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ancak, ekonomistlerin genel görüşü, bu hedeflere ulaşmanın zaman alacağı yönünde.