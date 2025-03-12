FİLE Market, BİM’den Resmen Ayrılıyor! KAP’a Bildirildi
Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM, kendi bünyesinde faaliyet gösteren FİLE marketlerini bağımsız bir şirket yapısına kavuşturmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BİM, daha geniş ürün yelpazesi ve farklı müşteri segmentine hitap eden FİLE marketlerini, ayrı bir anonim şirket olarak konumlandırmayı planlıyor. Son yıllarda Türkiye genelinde şube sayısını artıran FİLE, bu değişiklikle birlikte mevcut statüsünden ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşacak. Süreçle ilgili çalışmalar hızlanırken, konuya ilişkin resmi açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.
250 BİN LİRALIK SERMAYE
KAP'a yapılan duyuruda, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinin 250.000 TL olacağı ve tüm hisselerinin BİM'e ait olacağı belirtildi. Bu adımla birlikte, FİLE'nin daha etkin bir yönetim yapısına kavuşması ve büyüme stratejilerinin daha bağımsız şekilde belirlenmesi hedefleniyor.