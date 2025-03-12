FİLE Market, BİM’den Resmen Ayrılıyor! KAP’a Bildirildi

BİM, daha geniş ürün yelpazesi ve farklı müşteri segmentine hitap eden FİLE marketlerini, ayrı bir anonim şirket olarak konumlandırmayı planlıyor. Son yıllarda Türkiye genelinde şube sayısını artıran FİLE, bu değişiklikle birlikte mevcut statüsünden ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşacak. Süreçle ilgili çalışmalar hızlanırken, konuya ilişkin resmi açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.