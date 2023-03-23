Fed'in faiz kararı Bitcoin'i vurdu: Sert düşüş yaşandı
ABD'de Fed'in faiz artırımı kararı sonrası, Bitcoin'de yükseliş trendi sona erdi. Bitcoin, kararın ardından sert şekilde değer kaybı yaşadı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Bitcoin’de sert şekilde değer kaybı yaşandı.
Faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin'in kararın açıklanmasının ardından 26 bin 700 dolar seviyelerine kadar düştü.
Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, ABD Merkez Bankası (Fed), dün faizleri 25 baz puan artırdı. Kararla birlikte yüzde 4,75-5 seviyesine gelen faiz son 16 yılın zirvesine çıktı. Kararın ardından ise kripto paralarda sert düşüşler meydana geldi. Bitcoin yüzde 6,30 değer kaybetti.
5 GÜN ÖNCE YÜZDE 10 DEĞER KAZANMIŞTI
Bitcoin, 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşmıştı. Zirvenin ardından bitcoin düşüşe geçmişti. Zaman zaman yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.