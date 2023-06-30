Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak
Brüt satış hasılatı 2022 yılında 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, yarından (1 Temmuz) sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve irsaliye gibi çok sayıda evrakın elektronik olarak düzenlenmesi için başlattığı dijital dönüşüm sürecinin kapsamına, yarından itibaren (1 Temmuz) yeni mükellefler dahil edilecek.
Başkanlık, 2019 yılında yaptığı düzenlemeyle 2020 yılı ve sonrası dönemde, mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı. Sektörler ve mükellef grupları, brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapıyor.
Zorunlu uygulamaya alınıyor
Bu kapsamda, kağıtla verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunluluğu uygulamaya alınıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan işletmeler, komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler, aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları, yolcu taşımacılığı yapanlar, içecek üreticileri ve sinema işletmecileri gibi pek çok sektör, bu uygulamaların kapsamına dahil edilmişti.