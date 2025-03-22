Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatı ile elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu kapsamda dağıtım şirketlerine gerekli yazıları gönderirken BOTAŞ da doğal gaz faturaları ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamlamak üzere.