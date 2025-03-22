Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor
Enerji Bakanlığı ve EPDK’dan faturalara bir yeni düzenleme daha geliyor. Hem elektrik hem de doğal gaz faturaları için 1 Nisan’da yürürlüğe girecek düzenlemede kurumlara yazı gönderildi. Artık devletin sübvanse ettiği rakamlar ve gerçek fatura bedeli ayrı ayrı kalemlerde yazacak. Konut aboneleri için geçerli olacak düzenlemede vatandaş ne kadar devlet desteği aldığını görebilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatı ile elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu kapsamda dağıtım şirketlerine gerekli yazıları gönderirken BOTAŞ da doğal gaz faturaları ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamlamak üzere.
DEVLET DESTEĞİ FATURALARA AÇIKÇA YAZILACAK
NTV’de yer alan haberde yeni uygulamayla birlikte 1 Nisan 2025 itibarıyla tahakkuk ettirilecek elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteği tutarı ayrıca gösterilecek. Bu sayede tüketiciler faturalarında hem gerçek maliyeti hem de devlet tarafından karşılanan destek tutarını aynı anda görecek. Faturanın en alt kısmında ise toplam tutar verilecek.
KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ
Yapılacak düzenleme konut aboneleri için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler bu bilgilendirmeden yararlanamayacak.
FATURALARA SÜBVANSİYON DÖNEMİ BİTMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz ay elektrik faturalarında 417 kWh üzerinde elektrik tüketimi yapanlardan gerçek fatura bedeli tahsil edilecekti. 1050 liranın üzerinde faturası olanlar için ödenecek miktar 2000 liralara yükselecekti. İlk faturalar zamlı olarak evlere gönderilmiş ve yüksek faturalar ile karşı karşıya kalanlar duruma tepki göstermişti.
DOĞAL GAZDA ‘KADEMELİ FATURA’ DÖNEMİ
Doğal gaz faturalarında benzer bir uygulama hayata geçirilmesi planlanıyor. Doğal gaz kullanımında ‘kademeli tarife’ çalışmalarına başlayan bakanlık, belirlenen miktarı geçen doğalgaz abonelerinden çok daha yüksek tutarlarda fatura tahsil edecek. Doğalgazdaki düzenleme, elektrikten farklı olarak şehir bazlı bir sisteme dayanacak. Bakanlık, illerin iklim koşulları ve coğrafi faktörlerini dikkate alarak ortalama tüketim seviyelerini belirleyecek.