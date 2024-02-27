Fatih Portakal tarih verdi, 'asgari ücret' iddiasını aktardı: 'Şeref Oğuz da söylemişti'

Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu, işveren ve işçinin yanısıra bir tane daha sandalye var orada. O sandalyede birisi oturuyor, gizli birisi. O sandalyede enflasyon oturuyor. Ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim'...