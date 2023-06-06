Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim

Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son kulis bilgisi, gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

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Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim - Resim: 1

Asgari ücret Temmuz 2023'te ne kadar olacak? Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, enflasyonun düşmesi sonrası zamların şimdiden eridiğini ifade etti. 

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Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim - Resim: 2

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuşan Portakal, rakam verdi:

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Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim - Resim: 3

"Asgari ücretin ilk ne kadar olacağını ben size söyleyeyim. Hükümetin belirlediği rakam bu: 11.500 TL olacak. Aradaki düzeltmeden bahsediyorum. Asgari ücret zammı biliyorsunuz yılda bir kere yapılıyordu, tespit ediliyordu, 1 Şubat'tan sonra o para yatıyordu.

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Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim - Resim: 4

Ama gelir kaybından dolayı, enflasyonun yüksek olmasından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti Erdoğan. Ve asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağı iktidar tarafından belirtiliyor. Konuşulan rakam bu. Şunu diyebilirsiniz; "İşveren olarak ne yapacağım ben?"

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