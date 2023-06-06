Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim

Ama gelir kaybından dolayı, enflasyonun yüksek olmasından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti Erdoğan. Ve asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağı iktidar tarafından belirtiliyor. Konuşulan rakam bu. Şunu diyebilirsiniz; "İşveren olarak ne yapacağım ben?"