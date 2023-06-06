Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son kulis bilgisi, gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.
Asgari ücret Temmuz 2023'te ne kadar olacak? Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, enflasyonun düşmesi sonrası zamların şimdiden eridiğini ifade etti.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuşan Portakal, rakam verdi:
"Asgari ücretin ilk ne kadar olacağını ben size söyleyeyim. Hükümetin belirlediği rakam bu: 11.500 TL olacak. Aradaki düzeltmeden bahsediyorum. Asgari ücret zammı biliyorsunuz yılda bir kere yapılıyordu, tespit ediliyordu, 1 Şubat'tan sonra o para yatıyordu.
Ama gelir kaybından dolayı, enflasyonun yüksek olmasından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti Erdoğan. Ve asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağı iktidar tarafından belirtiliyor. Konuşulan rakam bu. Şunu diyebilirsiniz; "İşveren olarak ne yapacağım ben?"