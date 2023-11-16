Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık!
Asgari ücrette son kulisi gazeteci Fatih Portakal paylaştı. Portakal'ın açıkladığı rakam hayal kırıklığı yarattı.
Fatih Portakal, Youtube kanalında yaptığı yayında önümüzdeki ay belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili kendisine yetkililerden gelen bilgileri açıkladı.
"Aralık son haftasın asgari ücretin kaç lira olacağını öğreneceğiz. 2024 yılında da 2 kez mi belirlenecek onu bilmiyorum. Ama anladığımız kadarıyla tekten gidecekler" diyen Portakal kendisine gelen bilgileri şöyle paylaştı:
"Dün hadi dedim geldi yine kasım ayı, çünkü aralık ayında toplanacak taraflar. Ne kadar olacak diye bakındım. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde.
"18 bin telaffuz edilmiş fakat çalışma maliyeti çok etkileyeceği için işveren tarafından istenmiyormuş. İktidar da enflasyon hedefinden sapma olacağı için istemiyormuş."
Portakal, birçok işletmenin göstermelik olarak asgari ücretin çok az üzerinde ödemeler yaptığını hatırlattı.
Portakal, fiilen asgari ücret ve yakınında maaş alanların toplumun yüzde 70'ini oluşturduğunu belirtti.