Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık!

Asgari ücrette son kulisi gazeteci Fatih Portakal paylaştı. Portakal'ın açıkladığı rakam hayal kırıklığı yarattı.

Asgari Ücret
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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 1

Fatih Portakal, Youtube kanalında yaptığı yayında önümüzdeki ay belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili kendisine yetkililerden gelen bilgileri açıkladı.

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 2

"Aralık son haftasın asgari ücretin kaç lira olacağını öğreneceğiz. 2024 yılında da 2 kez mi belirlenecek onu bilmiyorum. Ama anladığımız kadarıyla tekten gidecekler" diyen Portakal kendisine gelen bilgileri şöyle paylaştı:

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 3

"Dün hadi dedim geldi yine kasım ayı, çünkü aralık ayında toplanacak taraflar. Ne kadar olacak diye bakındım. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde.

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 4

"18 bin telaffuz edilmiş fakat çalışma maliyeti çok etkileyeceği için işveren tarafından istenmiyormuş. İktidar da enflasyon hedefinden sapma olacağı için istemiyormuş."

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 5

Portakal, birçok işletmenin göstermelik olarak asgari ücretin çok az üzerinde ödemeler yaptığını hatırlattı.

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 6

Portakal, fiilen asgari ücret ve yakınında maaş alanların toplumun yüzde 70'ini oluşturduğunu belirtti.

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Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık! - Resim: 7
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