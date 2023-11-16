Fatih Portakal kulis verdi: İşte asgari ücrette beklenen aralık!

"Dün hadi dedim geldi yine kasım ayı, çünkü aralık ayında toplanacak taraflar. Ne kadar olacak diye bakındım. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde.