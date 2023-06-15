Fatih Portakal, 'Erdoğan'ın planını anlatıyorum' dedi: Asgari ücrette yeni senaryo
Türkiye'nin bir numaralı gündemi memur, emekli zammı ile asgari ücrete yapılacak iyileştirme! Temmuz ayı asgari ücret zammının ne kadar olacağı kamuoyunda tartışılırken ağırlıklı olarak ortaya çıkan görüş yeni asgari ücretin 11 bin TL olacağı...
Türkiye merakla asgari ücret için yapılacak olan ara zammı bekliyor. Ankara'da da asgari ücret ile ilgili kulisler hareketlendi. Ekonomistler 11 bin TL'nin üzerinde duruyor. Mevcut asgari ücret yüzde 30 zamlandığında yeni asgari ücret net 11.058 TL, brüt 13.010 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili işçilerin çalışanların mağdur olmayacaklarını belirtip, 'Toplantılar olumlu geçiyor. Çalışanlarımız rahat ve huzurlu olsun. Onları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' demişti.
BİR ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ DE FATİH PORTAKAL'DAN GELDİ
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...