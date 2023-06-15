Fatih Portakal, 'Erdoğan'ın planını anlatıyorum' dedi: Asgari ücrette yeni senaryo

Türkiye merakla asgari ücret için yapılacak olan ara zammı bekliyor. Ankara'da da asgari ücret ile ilgili kulisler hareketlendi. Ekonomistler 11 bin TL'nin üzerinde duruyor. Mevcut asgari ücret yüzde 30 zamlandığında yeni asgari ücret net 11.058 TL, brüt 13.010 TL olacak.