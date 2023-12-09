Fatih Portakal, asgari ücret için net oran verdi: 3 senaryoyu açıkladı

"Şimdi geldik senaryolara... Bugün bir arkadaş 'Asgari ücret ne olur, ne olmaz' dedi. 'En azından ekrana getirebilir misin?' dedi, biz de böyle bir şey yaptık. 3 senaryo var. Asgari ücret biliyorsunuz 11 bin 402 TL. Yüzde 40, 45, ve 50 olmak üzere 3 zam senaryosu var.