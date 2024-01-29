Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir
Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye şartlarında aldıkları maaşların yetersizliği nedeniyle tepkili olan emekliler için bir zam daha yapılabileceği görüşünü dile getirdi. Altaylı, oran ve tarih de verdi.
Resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılması, yetersizliği nedeniyle tepki çekmişti.
Gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 senesini 'emekli yılı' ilan etmesinin altını doldurmadığı savunulmuştu.
Bir süredir Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi emekliye ek zam yapılacağı ileri sürülüyordu.
Konu, gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündeminde. Yüzde 49,25’lik zammın ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının emekliler arasında yetersiz bulunduğunu vurglayan Altaylı şunları dile getirdi:
"Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.
Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime bir hafta kala yüzde 30, yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın.
Merkezi hükümete sahip olmanın avantajı bu. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister Cumhurbaşkanlığı olsun. Bunu uygulama şansları var."
Kaynak: YouTube