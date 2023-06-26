"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı
Artan döviz kuru sonrası otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, sıfır otomobillere gelen yeni zamları duyurdu. Özpeynirci, "Fakirliğimizi 'rekor' bile gizleyemiyor" dedi.
Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 olan politika faizinin yüzde 15'e çıkarılması piyasa belentilerinin altında kaldı.
Beklentilerin karşılanmamasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'kademeli süreç' açıklaması sonrası dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı.
SIFIR OTOMOBİLLERE BİR ZAM DAHA
Bu gelişmelerle birlikte artan dolar kuru sıfır otomobil fiyatlarına yansırken otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni gelen zamları duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özpeynirci'nin duyurduğu yeni fiyatlar şöyle: