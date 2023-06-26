"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı

Artan döviz kuru sonrası otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, sıfır otomobillere gelen yeni zamları duyurdu. Özpeynirci, "Fakirliğimizi 'rekor' bile gizleyemiyor" dedi.

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"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 olan politika faizinin yüzde 15'e çıkarılması piyasa belentilerinin altında kaldı.

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"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı - Resim: 2

Beklentilerin karşılanmamasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'kademeli süreç' açıklaması sonrası dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı.

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"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı - Resim: 3

SIFIR OTOMOBİLLERE BİR ZAM DAHA

Bu gelişmelerle birlikte artan dolar kuru sıfır otomobil fiyatlarına yansırken otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni gelen zamları duyurdu.

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"Fakirliğimizi 'rekor' bile gizlemiyor" dedi, sıfır otomobile gelen yeni zamları açıkladı - Resim: 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özpeynirci'nin duyurduğu yeni fiyatlar şöyle:

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